Не желая платить кредит, житель Райчихинска сообщил в полицию о мошенничестве
Житель Райчихинска осужден за заведомо ложный донос о мошенничестве. В апреле 2019 года 36-летний мужчина взял кредит на 10 тысяч рублей. А когда пришло время возвращать деньги вместе с процентами, он обратился в полицию с заявлением, что якобы кредит оформили на его имя неизвестные лица.
В ходе оперативно-следственных мероприятий в банковском учреждении получены документы, подписанные лично осужденным, его анкета, фоторегистрация и другие сведения, подтверждающие, что кредит был оформлен именно на мужчину. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, сообщает областная прокуратура.
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