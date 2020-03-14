Не желая платить кредит, житель Райчихинска сообщил в полицию о мошенничестве

Житель Райчихинска осужден за заведомо ложный донос о мошенничестве. В апреле 2019 года 36-летний мужчина взял кредит на 10 тысяч рублей. А когда пришло время возвращать деньги вместе с процентами, он обратился в полицию с заявлением, что якобы кредит оформили на его имя неизвестные лица.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в банковском учреждении получены документы, подписанные лично осужденным, его анкета, фоторегистрация и другие сведения, подтверждающие, что кредит был оформлен именно на мужчину. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, сообщает областная прокуратура.

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Екатерина PL