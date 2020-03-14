«Детям войны» в Приамурье хотят выплатить по пять тысяч

В Амурской области «дети войны» получат по пять тысяч рублей к юбилею Победы. С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия» в законодательном собрании региона. Депутаты направили обращение на имя губернатора с предложением внести изменения в областной бюджет, предусмотрев средства для единовременной денежной выплаты.

В апреле – мае согласно указу президента РФ ветераны и инвалиды Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов и участников войны получат выплаты из федерального бюджета в размере 75 тысяч рублей. Совершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла – по 50 тысяч. Кроме того, дополнительно за счет средств областного бюджета участникам и инвалидам войны будет выплачено по 10 тысяч рублей, остальным категориям по 5 тысяч рублей.

В то же время на территории Амурской области сегодня проживает более 30 тысяч пожилых людей, родившихся в период с 10 мая 1927 года по 2 сентября 1945 года, отнесенных региональным законодательством к категории «дети войны». Согласно закону Амурской области от 05.12.2005 № 99-ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных категорий», они имеют право на денежную выплату и компенсацию проезда на общественном транспорте в объеме 1 500 рублей ежемесячно. Денежными выплатами, учрежденными к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, они не охвачены. Депутаты законодательного собрания в случае, если инициатива будет поддержана главой региона, надеются эту несправедливость устранить, отметили в пресс-службе заксобрания.

«Мы давно занимаемся совершенствованием законодательства о "детях войны". Я напомню, что в прошлом году мы расширили эту категорию, включив в нее амурчан, родившихся в период с 9 мая по 2 сентября 1945 года. Данная категория граждан также сильно пострадала в годы войны. Они потеряли детство, жили в очень непростое неспокойное время. Мы считаем, что эти пожилые люди тоже не должны быть забыты, и предлагаем произвести им выплаты к 75-летию Победы из бюджета Амурской области», – прокомментировал инициативу спикер амурского парламента Вячеслав Логинов.

Соответствующие поправки в закон Амурской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» парламентарии предлагают внести на ближайшее заседание законодательного собрания, которое состоится 26 марта 2020 года.