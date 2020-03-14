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сегодня, 15:20 0

Из Амурской области в Хабаровск пытались вывезти небезопасное мясо

Из Амурской области в Хабаровск пытались вывезти небезопасное мясо
Фото: meatkings.ru

Четверть тонны мяса сомнительного происхождения обнаружил инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области в салоне легкового автомобиля, досмотренного в ходе рейда на участке автомобильной трассы «Амур». Водитель пытался провезти говядину без ветеринарных сопроводительных документов.

250 килограммов охлажденного мяса везли из Ромненского района в Хабаровск. В отношении мужчины, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении, с ним также проведена разъяснительная беседа об обязательном выполнении ветеринарного законодательства. Транспортное средство с небезопасным грузом возвращено в пункт отправки.

Досмотр грузов инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области ведется ежедневно. Владелец и перевозчик подконтрольного товара обязан представить номер электронного ветеринарно-сопроводительного документа, оформленного на подконтрольный товар, или предъявить двумерный матричный штриховой код, сформированный федеральной государственной информационной системой «Меркурий» и соответствующий электронному ветеринарно-сопроводительному документу, либо представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД.

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#происшествия #торговля

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