Из Амурской области в Хабаровск пытались вывезти небезопасное мясо

Четверть тонны мяса сомнительного происхождения обнаружил инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области в салоне легкового автомобиля, досмотренного в ходе рейда на участке автомобильной трассы «Амур». Водитель пытался провезти говядину без ветеринарных сопроводительных документов.

250 килограммов охлажденного мяса везли из Ромненского района в Хабаровск. В отношении мужчины, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении, с ним также проведена разъяснительная беседа об обязательном выполнении ветеринарного законодательства. Транспортное средство с небезопасным грузом возвращено в пункт отправки.

Досмотр грузов инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области ведется ежедневно. Владелец и перевозчик подконтрольного товара обязан представить номер электронного ветеринарно-сопроводительного документа, оформленного на подконтрольный товар, или предъявить двумерный матричный штриховой код, сформированный федеральной государственной информационной системой «Меркурий» и соответствующий электронному ветеринарно-сопроводительному документу, либо представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме ВСД.