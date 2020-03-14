Житель Тыгды по неизвестным причинам пытался сжечь чужой дом

В Магдагачинском районе полицейские задержали подозреваемого в покушении на поджог. Им оказался местный житель 1982 года рождения. По версии следствия, мужчина поджёг коридор и входную дверь одной из квартир жилого дома в Тыгде, а также дрова во дворе.

Благодаря бдительности соседа, который вовремя вызвал пожарную бригаду, удалось быстро локализовать очаги возгорания в доме. Дрова он смог потушить самостоятельно. Ущерб потерпевшей причинен незначительный. Задержанный признался в содеянном, однако причину совершения противоправных действий не назвал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL