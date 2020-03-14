Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 0

Житель Тыгды по неизвестным причинам пытался сжечь чужой дом

Житель Тыгды по неизвестным причинам пытался сжечь чужой дом
Фото: odintsovo.info/

В Магдагачинском районе полицейские задержали подозреваемого в покушении на поджог. Им оказался местный житель 1982 года рождения. По версии следствия, мужчина поджёг коридор и входную дверь одной из квартир жилого дома в Тыгде, а также дрова во дворе.

Благодаря бдительности соседа, который вовремя вызвал пожарную бригаду, удалось быстро локализовать очаги возгорания в доме. Дрова он смог потушить самостоятельно. Ущерб потерпевшей причинен незначительный.

Задержанный признался в содеянном, однако причину совершения противоправных действий не назвал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 59

#криминал #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Пожаров меньше, а погибших больше: оперативная обстановка в Приамурье

Происшествия

Не желая платить кредит, житель Райчихинска сообщил в полицию о мошенничестве

Происшествия

Из Амурской области в Хабаровск пытались вывезти небезопасное мясо
Происшествия

В Благовещенске полиция проверяет сообщение о девушке, спрыгнувшей с балкона

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь