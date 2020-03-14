Россия и Китай хотят создать общую базу на Луне

Китай и Россия на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании на Луне лунных баз. Это вопрос планируется обсудить на одном из следующих заседаний совета РАН по космосу.

Основой для базы станут посадочные аппараты, которые обе страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы. Об этом пишет портал Biang со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Одно из рассматриваемых направлений сотрудничества – взаимодействие в создании лунной базы. Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», – сказал собеседник агентства.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что в рамках двухсторонних договоренностей российский орбитальный аппарат «Луна-26» подберет места для будущих посадок на лунную поверхность китайских посадочных аппаратов. Кроме того, в рамках достигнутых соглашений Россия и Китай рассмотрят возможность установки научного оборудования на лунных аппаратах друг друга – «Луне-26» и «Чанъэ-7», а также возможности проведения совместных космических экспериментов. Также сообщалось, что две страны создадут объединенный центр данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

В 2021 году Россия отправит на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 году – орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 году – посадочную станцию «Луна-27». Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу РФ до 2025 года.

Кроме того, в 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода. Этот проект пока не включен ни в какую программу.