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сегодня, 14:06 0

В Благовещенске полиция проверяет сообщение о девушке, спрыгнувшей с балкона

В Благовещенске полиция проверяет сообщение о девушке, спрыгнувшей с балкона
Фото: mixnews.lv (тематическое изображение)

В Благовещенске городская полиция проводит проверку по факту сообщения о девушке, спрыгнувшей с балкона. Инцидент произошел по адресу: улица Партизанская, 25.

О произошедшем правоохранителям сообщили 12 марта около 14:10.

«Поступило сообщение, что с балкона женщина спрыгнула на козырек. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».

В одном из пабликов в Инстаграме по поводу этого инцидента сообщается, что девушка спрыгнула с балкона 4 этажа и упала на пристройку. Амурчанка в настоящий момент находится в реанимации, говорится в публикации.

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Внимание ! Нужны свидетели происшествия. 12 марта около 14:00 по адресу Партизанская 25 девушка спрыгнула с балкона 4 этажа и упала на пристройку. В настоящий момент девушка находится в реанимации. В данной ситуации есть вопросы. На оконной раме отчетливо видна кровь, к тому же это балконный блок. Если девушка решила выпрыгнуть сама, то почему разбила стекло, а не открыла дверь. Наш подписчик не пожелал публиковать номер телефона для связи, поэтому просьба к свидетелям обращаться к нам в личку. ( Комментарии читают )

Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus)

Амур.инфо запросило информацию о состоянии здоровья девушки в областном минздраве.

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#происшествия

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