В Благовещенске полиция проверяет сообщение о девушке, спрыгнувшей с балкона

В Благовещенске городская полиция проводит проверку по факту сообщения о девушке, спрыгнувшей с балкона. Инцидент произошел по адресу: улица Партизанская, 25.

О произошедшем правоохранителям сообщили 12 марта около 14:10.

«Поступило сообщение, что с балкона женщина спрыгнула на козырек. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».

В одном из пабликов в Инстаграме по поводу этого инцидента сообщается, что девушка спрыгнула с балкона 4 этажа и упала на пристройку. Амурчанка в настоящий момент находится в реанимации, говорится в публикации.

Амур.инфо запросило информацию о состоянии здоровья девушки в областном минздраве.