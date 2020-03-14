В Благовещенске полиция проверяет сообщение о девушке, спрыгнувшей с балкона
В Благовещенске городская полиция проводит проверку по факту сообщения о девушке, спрыгнувшей с балкона. Инцидент произошел по адресу: улица Партизанская, 25.
О произошедшем правоохранителям сообщили 12 марта около 14:10.
«Поступило сообщение, что с балкона женщина спрыгнула на козырек. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».
В одном из пабликов в Инстаграме по поводу этого инцидента сообщается, что девушка спрыгнула с балкона 4 этажа и упала на пристройку. Амурчанка в настоящий момент находится в реанимации, говорится в публикации.
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Внимание ! Нужны свидетели происшествия. 12 марта около 14:00 по адресу Партизанская 25 девушка спрыгнула с балкона 4 этажа и упала на пристройку. В настоящий момент девушка находится в реанимации. В данной ситуации есть вопросы. На оконной раме отчетливо видна кровь, к тому же это балконный блок. Если девушка решила выпрыгнуть сама, то почему разбила стекло, а не открыла дверь. Наш подписчик не пожелал публиковать номер телефона для связи, поэтому просьба к свидетелям обращаться к нам в личку. ( Комментарии читают )
Амур.инфо запросило информацию о состоянии здоровья девушки в областном минздраве.
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