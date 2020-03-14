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Преимущественно без осадков: прогноз погоды на 15 марта

Преимущественно без осадков: прогноз погоды на 15 марта
Фото: pixabay.com

Ночью 15 марта в Амурской области местами пройдет снег. Синоптики прогнозируют северный, северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами – с порывами до 14 метров.

Температура воздуха по северу ожидается в пределах 25...30, местами – 18...23 градуса со знаком минус. По югу –14...19 градусов мороза, местами – до минус 25.

Днем в Приамурье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью до 11 метров в секунду. В северной части области столбики термометров покажут минус 5...10, местами – до минус 15 градусов. По югу температура воздуха составит 3...8 градусов мороза.

В Благовещенске ночью пройдет снег. Подует северный, северо-западный ветер со скоростью 4...9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 16 градусов. Днём без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, его скорость до 11 метров в секунду. Температура воздуха – до минус 5 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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