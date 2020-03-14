В трех районах Приамурья дорожников привели в режим повышенной готовности

В Магдагачинском, Свободненском и Шимановском районах спецтехника и специалисты находятся в режиме повышенной готовности, так как синоптики прогнозируют пасмурную погоду с возможными осадками. Сейчас дорожные службы продолжают стабилизировать обстановку на трассах Приамурья после снегопада.

На всех региональных трассах Амурской области проезд автотранспорта обеспечен, сообщают в региональном минтрансе. По оперативной информации Амурупрадора, на трассах Приамурья работает более 80 единиц техники.

Уборка идет и вручную: остановки, посадочные площадки, тротуары, пешеходные переходы очищают рабочие – всего 74 человека.

В 13 районах Приамурья, оказавшихся в сложных погодных условиях, дорожные службы очищают от снега проезжую части, включая мосты. На участках, где обстановка пока остается сложной, устанавливают дополнительные дорожные знаки, идет патрулирование.

В Магдагачинском, Свободненском и Шимановском районах спецтехнику и специалистов привели в режим повышенной готовности, так как синоптики прогнозируют в этих территориях пасмурную погоду с возможными осадками.

В Благовещенском, Бурейском, Мазановском, Тамбовском, Шимановском, Архаринском и Михайловском районах проезжую часть продолжают обрабатывать противогололедными материалами.

Все межмуниципальные автобусные маршруты ходят по обычному расписанию.