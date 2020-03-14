В трех районах Приамурья дорожников привели в режим повышенной готовности
В Магдагачинском, Свободненском и Шимановском районах спецтехника и специалисты находятся в режиме повышенной готовности, так как синоптики прогнозируют пасмурную погоду с возможными осадками. Сейчас дорожные службы продолжают стабилизировать обстановку на трассах Приамурья после снегопада.
На всех региональных трассах Амурской области проезд автотранспорта обеспечен, сообщают в региональном минтрансе. По оперативной информации Амурупрадора, на трассах Приамурья работает более 80 единиц техники.
Уборка идет и вручную: остановки, посадочные площадки, тротуары, пешеходные переходы очищают рабочие – всего 74 человека.
В 13 районах Приамурья, оказавшихся в сложных погодных условиях, дорожные службы очищают от снега проезжую части, включая мосты. На участках, где обстановка пока остается сложной, устанавливают дополнительные дорожные знаки, идет патрулирование.
В Магдагачинском, Свободненском и Шимановском районах спецтехнику и специалистов привели в режим повышенной готовности, так как синоптики прогнозируют в этих территориях пасмурную погоду с возможными осадками.
В Благовещенском, Бурейском, Мазановском, Тамбовском, Шимановском, Архаринском и Михайловском районах проезжую часть продолжают обрабатывать противогололедными материалами.
Все межмуниципальные автобусные маршруты ходят по обычному расписанию.
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