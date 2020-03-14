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сегодня, 11:43 0

В Приамурье разыскивают мужчину с татуировкой «Кирилл»

В Приамурье разыскивают мужчину с татуировкой «Кирилл»

В Амурской области разыскивается Кирилл Визер. 42-летний мужчина пропал 9 марта из поселка Юхта Свободненского района.

Информацию о розыске разместил ПСО «Гром» в своем инстаграм-аккаунте. Уточняется, что мужчина может передвигаться на автомобиле Toyota Ist.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особые приметы: на левой руке татуировка «Кирилл».

О местонахождении пропавшего владеющих информацией просят сообщить по телефонам: +7-914-046-35-44, +7-914-606-28-40 или позвонить в полицию: 02 (102).

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