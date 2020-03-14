Власти КНР озвучили тариф транспортировки газа по «Силе Сибири»

«Установить начальную цену на транспортировку по северному участку восточного маршрута российско-китайского газопровода на уровне 0,1825 юаня за тысячу кубометров (включая НДС 9 %)», – говорится в сообщении.

Как пишет портал Biang, эта цена будет пересмотрена после выхода проекта «Сила Сибири» на проектную мощность. Это произойдет к 2024 году.

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по «восточному маршруту». Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта – 400 миллиардов долларов.

«Сила Сибири» стала первым российским газопроводом, экспортирующим газ в Китай. Газ для этого трубопровода поставляют Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Общая протяженность «Силы Сибири» равна примерно 3 тысячам километров.