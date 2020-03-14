На топливной станции в Приморье взорвалась цистерна на 5 тысяч тонн (видео)

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В ночь на 14 марта на топливной станции в Находке Приморского края произошел взрыв. С последствиями случившегося работают пожарные, данных о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, в результате ЧС крышка цистерны емкостью пять тысяч тонн в результате взрыва отлетела на 10 метров.

На месте находится губернатор края Олег Кожемяко. «Да, произошел взрыв емкости, крышку оторвало на 10 метров, жертв нет. Разлив мазута произошел, в том числе. Часть в озеро Соленое. Сейчас принимаются все меры, чтобы выпилить лед, вывезти его, сжечь, убрать всю эту территорию. Задействованы силы и средства, порядка 40 человек. Техника прибывает. С девяти часов начнется работа»,– прокомментировал он в своем Instagram.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Находке главное управление МЧС России по Приморскому краю находится в режиме повышенной готовности. По информации пресс-службы, ликвидацией последствий розлива топливного мазута занимается аэромобильная группировка – 30 человек. Всего задействовано 118 человек и 24 единицы техники, в том числе, 55 сотрудников и 10 единиц техники МЧС, сообщает ИА PrimaMedia.