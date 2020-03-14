В Благовещенске задержали мужчину, дважды напавшего с ножом на одну женщину

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, дважды напавшего с холодным оружием на одну и ту же женщину. Как выяснилось, это был знакомый пострадавшей.

В одном из подъездов многоэтажного дома в Благовещенске злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом, вырвал из рук сумку, в которой находились мобильник, банковские карты, документы, и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска определили круг общения нападавшего, а также дом, в котором может находиться злоумышленник. Опросив жильцов, сыщики установили точное местонахождение указанного гражданина и задержали его. Подозреваемого 1986 года рождения, доставили в дежурную часть отдела полиции.

В содеянном он признался. Сумку и разбитый сотовый телефон оперативники нашли в гаражном массиве недалеко от места совершения преступления. Документы и банковские карты полицейские изъяли, они будут возвращены владелице.

Кроме того, предварительно установлено, что нескольким днями ранее задержанный совершил аналогичное преступление в отношении этой же женщины. Угрожая ножом, он потребовал у нее деньги. Забрав наличность, злоумышленник скрылся. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды.

По обоим фактам следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела. По ходатайству следователя Благовещенским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба амурского УМВД.