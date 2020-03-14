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сегодня, 10:14 0

Задолжавшего алименты жителя Зеи нашли на Камчатке

Задолжавшего алименты жителя Зеи нашли на Камчатке
Фото: pixabay.com

Жителя города Зея, который не выплачивал алименты на содержание детей и не оплачивал уголовный штраф, нашли на полуострове Камчатка. Мужчина уехал туда по работе, создал новую семью и возвращаться в Приамурье не собирался.

Исполнительное производство в отношении амурчанина находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Зейскому району амурского управления ФССП. Установить должника на территории Приамурья не удалось, поэтому был объявлен исполнительный розыск и заведено розыскное дело.

В ходе исполнительно-розыскных мероприятий поступила информация о том, что предположительно в 2018-2019 годах должник уехал на полуостров Камчатка для сезонной работы. Был установлен предположительный адрес разыскиваемого в Петропавловске-Камчатском.

В марте этого года при взаимодействии с коллегами из УФССП России по Камчатскому краю местонахождение амурчанина было установлено. Должник объяснил причины не оплаты алиментных платежей и уголовного штрафа. Он также сообщил, что возвращаться в Амурскую область не планирует в связи с созданием новой семьи.

В настоящее время заведенное розыскное дело прекращено, а исполнительные производства подготавливаются для передачи в УФССП России по Камчатскому краю для дальнейшего исполнения решения суда.

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#Дальний Восток #дети #происшествия #финансы

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