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сегодня, 10:32 0

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Пятеро находятся в Москве, один – в Московской области, три – в Санкт-Петербурге, один – в Ленинградской области и один – в Пермском крае. Все заболевшие за последние две недели посещали Италию, Францию, Австрию.

Один из заразившихся контактировал с заболевшим ранее, сообщили «Коммерсанту» в оперативном штабе. Все инфицированные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Определены люди, с которыми они контактировали в России, их обследуют и поместят под медицинское наблюдение.

Одна из заразившихся в Москве – подросток, которая посещала школу 2 и 3 марта, а с 4-го находилось дома. Сейчас она в инфекционной больнице, а ее школа с 10 марта закрыта на карантин. Девочка, предположительно, вернулась 1 марта из Италии: оперштаб сообщил, что заболевшие москвичи прилетели рейсами № 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих) 7 марта и № 806DP Бергамо – Москва 1 марта.

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#коронавирус в Китае

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