Стартовал конкурс по выбору подрядчика для строительства моста через Зею в Благовещенске

Объявлен конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ по строительству мостового перехода через реку Зея в Благовещенске. Он стартовал 13 марта на портале госзакупок. Строительство нового моста в областном центре обойдется почти в 19 миллиардов рублей.

Заказчик работ – государственное казенное учреждение Управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». Строительство планируется начать в текущем году, закончить – в конце 2024 года. Объект вошел в федеральную программу по ремонту аварийных и строительству новых мостов.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин уточнял, что источники финансирования стройки – федеральный и областной бюджеты. Деньги из центра предоставляются на условиях софинансирования. Доля областного вклада должна составить не менее 15 % от общей суммы. В 2021 и 2022 году на новый мост предусмотрено по 4 миллиарда 760 миллионов.

По первоначальным планам, еще при предыдущем губернаторе Олеге Кожемяко, окончить строительство нового моста предполагалось в 2017 году. А говорить о нем начали задолго до этого – в 2007 году.

В декабре 2019 года Министерство экономического развития России одобрило проект строительства моста. Сооружение возведут в районе улицы Горького. За основу были взяты проекты мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Контракт на создание проекта капитального ремонта моста через Зею был подписан в 2019 году. Документацию разработает московская компания «Петромоделинг проект» за 29,6 миллиона рублей. Документ должен быть готов до 31 августа 2020 года.

Мост должен быть двухполосным, длиной 2 километра и шириной проезжей части 9 метров. С каждой стороны предусмотрены полутораметровые тротуары. Его проектная пропускная способность – более 10 тысяч автомобилей в сутки.

Нагрузка на существующий мост превышает проектную в шесть раз. Объект ввели в эксплуатацию в начале 80-х. Капитальный ремонт ни разу не проводился.

Последнее обследование объекта провели в 2018 году. Тогда сообщалось, что техническое состояние сооружения угрозы не представляет, его признали ремонтопригодным. Однако амурчане неоднократно обращали внимание на пугающее состояние моста. В социальных сетях размещались фотографии, на которых была запечатлена яма, появившаяся в результате разрушения асфальта. Еще раньше в редакцию Амур.инфо присылали видео, снятое с квадрокоптера, где было видно, что у переправы появились дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах.

Начать ремонт планируют в 2022 году, он будет поэтапный.

«Понятно, что, пока не появится новый мост, мы этот перекрыть не сможем, Мы рассматриваем различные варианты поэтапного ремонта объекта, не останавливая движения по нему. Тем более что в мае этого года будет введен в эксплуатацию мост через Амур, соответственно вырастут автомобильный трафик и нагрузка на старый мост», – сообщал ранее зампред правительства Павел Матюхин.