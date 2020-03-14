Приамурье оказалось на втором месте в рейтинге по гриппу и ОРВИ

Названы регионы России, где больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Лидером антирейтинга стала Карачаево-Черкесия, на втором месте – Амурская область, на третьем – Ставропольский край.

Таковы данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые основываются на статистике за девять месяцев 2019 года. В целом число россиян, заболевших гриппом, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Заболеваемость заметно увеличилась в регионах, граничащих с Китаем, а также на Кавказе. Что касается лидеров антирейтинга, то в Карачаево-Черкесии рост заболеваемости увеличился в 57 раз, в Амурской области – в 12 раз и в Ставропольском крае – в 10 раз.

Тем временем уже в этом году Роспотребнадзор подсчитал, что на десятую неделю этого года превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 19 российских регионов. Болеют преимущественно дети 7-14 лет и взрослые.

Что касается исследования FinExpertiza, то аналитики особо отметили два федеральных округа, где заболеваемость снизилась. Это Приволжский (на 15 %) и Центральный (на 12,6 %). Наиболее позитивная динамика фиксируется в Тульской области (минус 75 %), Липецкой области (минус 73 %), Чукотском автономном округе (минус 70 %). В Москве заболеваемость в 2019 году тоже снизилась – на 2,5 %.

В целом по стране за девять месяцев 2019 года заболели гриппом 48,8 человек на каждые 100 тысяч населения. Самая высокая заболеваемость в абсолютных цифрах была зафиксирована в Еврейской автономной области (298 человек на 100 тысяч), Магаданской области (255 человек), Ямало-Ненецком автономном округе (239,5 человека), Забайкальском крае (234 человека), Астраханской области (210 человек).

Лидером по заболеваемости среди федеральных округов стал Дальневосточный федеральный округ, где в среднем гриппом заразились 94,5 человека на 100 тысяч, сообщает «Российская газета».