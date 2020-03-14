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сегодня, 08:57 0

С 16 марта РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС

С 16 марта РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС
Фото: pixabay.com

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны. Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьева.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что Европа стала центром пандемии нового коронавируса. По его словам, из этой части света ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило 5 000, пишет РИА Новости.

В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксировали более 17,6 тысячи случаев заражения Covid-19, выздоровели 1 439 человек, число жертв достигло 1 266.

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#коронавирус в Китае #транспорт

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