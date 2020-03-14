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Выбор читателей за 13 марта

Выбор читателей за 13 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 13 марта.

В Благовещенске сделают объезд из микрорайона в центр для минимизации пробок

С идеей обустроить альтернативную дорогу из микрорайона в центральную часть города в Амур.инфо обратился автомобилист Владимир. Он проехал по малопопулярной у водителей улице Нагорной и сообщил, что она может разгрузить как улицу Мухина, так и Калинина.

Мойте руки перед работой: эпидемия коронавируса может ударить по трудовому распорядку амурчан

12 марта главам муниципальных образований Амурской области поступили новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Ведомство предлагает руководителям организаций внести коррективы в работу коллективов.

Еще 6 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России. Четыре из них – в Москве, один в Краснодарском крае и один – в Калининграде.

Выпускные наряды до 5 000 рублей

Близится выпускной. А значит, пора задуматься о покупке платья. Мы сделали подборку из неплохих, а самое главное, качественных (да-да, отзывы мы мониторили) нарядов, стоимостью до 5 000 рублей. Вдруг кто-то ищет бюджетный вариант?

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#Обзор #интернет #СМИ

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