Выбор читателей за 13 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 13 марта.

С идеей обустроить альтернативную дорогу из микрорайона в центральную часть города в Амур.инфо обратился автомобилист Владимир. Он проехал по малопопулярной у водителей улице Нагорной и сообщил, что она может разгрузить как улицу Мухина, так и Калинина.

12 марта главам муниципальных образований Амурской области поступили новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Ведомство предлагает руководителям организаций внести коррективы в работу коллективов.

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России. Четыре из них – в Москве, один в Краснодарском крае и один – в Калининграде.

Близится выпускной. А значит, пора задуматься о покупке платья. Мы сделали подборку из неплохих, а самое главное, качественных (да-да, отзывы мы мониторили) нарядов, стоимостью до 5 000 рублей. Вдруг кто-то ищет бюджетный вариант?