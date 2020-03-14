В Благовещенске сотни сирот не могут получить положенное жилье

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В редакцию Амур.инфо обратились молодые люди, детство которых прошло в амурских детдомах. По закону при достижении совершеннолетия им положено жилье, которое они не могут получить уже несколько лет. На это в бюджете нет денег.

Елене Пацулиной, урожденной Токаревой, было четыре года, когда она вместе с братом и сестрой оказалась в одном из детских домов Амурской области.

«Мы выросли, отучились, и как только мы получили образование, то нам сразу по закону полагается жилье, потому что при выходе из общежития после учебы нам некуда идти. Я получила среднее образование еще в 2012 году», – рассказала благовещенка.

Когда подошло время, в социальных учреждениях Благовещенска сиротам объяснили, что денег в бюджете нет, и, чтобы ускорить процесс, необходимо собрать пакет разных справок и документов. Но девушка даже не подозревала, через что ей придется пройти. «Не все справки были бесплатными. Некоторые стоили от трех до пяти тысяч каждая. Приходилось ездить к месту рождения, поднимать архивы, чтобы восстановить документы», – объяснила Елена Пацулина.

В 2013 году за подписью тогда еще первого заммэра Владимира Константинова на заявление женщины пришел ответ (есть в распоряжении редакции), что в собственности муниципалитета Благовещенска отсутствует жилье в спецфонде для детей-сирот, поэтому администрация ничем помочь в этом вопросе не сможет. Официально пообещали, что если что-нибудь появится в жилом фонде, то заявление будет учтено.

«Потом начались суды, которых было три или четыре, я запуталась. У меня уже собственная семья, ребенок. Живем на съемной квартире. Работаю администратором в одном из благовещенских салонов красоты, зарабатываю около 25 тысяч, большинство из которых уходит на съемное жилье. Не можем себе позволить отдать дочь на кружок, чтобы она развивалась», – сетует женщина.

С подобной историей в информационное агентство обратился и благовещенец Евгений Бутарин – совершеннолетний сирота, которому государство не может выделить квартиру. Даже решения судов не могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. В распоряжении Амур.инфо имеется копия официального ответа администрации Благовещенска на запрос судебных приставов, пришедший в декабре 2019 года. Мэрия ссылается на федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», указывая, что решение подобного вопроса относится к расходным обязательствам субъектов РФ, то есть финансировать его должен бюджет области.

«На 2019 год на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот администрации Благовещенска были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 45,9 миллиона рублей, из них за счет областного бюджета – 8,8 миллиона рублей, в то время как потребность Благовещенска в бюджетных ассигнованиях на исполнение переданных государственных полномочиях по обеспечению жилыми помещениями 544 детей-сирот на 24.12.2019 года составляет 959,5 миллиона рублей, в том числе на исполнение судебных актов 606,7 миллиона рублей», – сообщается в документе. На данный момент у мэрии в работе 344 судебных акта по предоставлению жилья детям-сиротам.

Специально для Амур.инфо ситуацию прокомментировал благовещенский юрист в области гражданско-правовых отношений Владимир Белоусов. По его мнению, исходя из федерального и регионального законодательства расходные обязательства, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам, исполняются за счет финансирования (субвенций) из бюджета Амурской области, выделенного под эти цели муниципалитету города.

«Таким образом, с правовой точки зрения администрация Благовещенска не может быть виновной в неисполнении решения судов, ввиду отсутствия необходимых поступлений из бюджета Амурской области», – считает юрист.

Редакция информагентства направила официальный запрос в правительство региона для разъяснения ситуации. На данный момент заявление сирот рассматривается в отделе опеки и попечительства несовершеннолетних амурского министерства социальной защиты населения.