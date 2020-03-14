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В Благовещенске сотни сирот не могут получить положенное жилье

В Благовещенске сотни сирот не могут получить положенное жилье
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратились молодые люди, детство которых прошло в амурских детдомах. По закону при достижении совершеннолетия им положено жилье, которое они не могут получить уже несколько лет. На это в бюджете нет денег.

Елене Пацулиной, урожденной Токаревой, было четыре года, когда она вместе с братом и сестрой оказалась в одном из детских домов Амурской области.

«Мы выросли, отучились, и как только мы получили образование, то нам сразу по закону полагается жилье, потому что при выходе из общежития после учебы нам некуда идти. Я получила среднее образование еще в 2012 году», – рассказала благовещенка.

Когда подошло время, в социальных учреждениях Благовещенска сиротам объяснили, что денег в бюджете нет, и, чтобы ускорить процесс, необходимо собрать пакет разных справок и документов. Но девушка даже не подозревала, через что ей придется пройти. «Не все справки были бесплатными. Некоторые стоили от трех до пяти тысяч каждая. Приходилось ездить к месту рождения, поднимать архивы, чтобы восстановить документы», – объяснила Елена Пацулина.

В 2013 году за подписью тогда еще первого заммэра Владимира Константинова на заявление женщины пришел ответ (есть в распоряжении редакции), что в собственности муниципалитета Благовещенска отсутствует жилье в спецфонде для детей-сирот, поэтому администрация ничем помочь в этом вопросе не сможет. Официально пообещали, что если что-нибудь появится в жилом фонде, то заявление будет учтено.

«Потом начались суды, которых было три или четыре, я запуталась. У меня уже собственная семья, ребенок. Живем на съемной квартире. Работаю администратором в одном из благовещенских салонов красоты, зарабатываю около 25 тысяч, большинство из которых уходит на съемное жилье. Не можем себе позволить отдать дочь на кружок, чтобы она развивалась», – сетует женщина.

С подобной историей в информационное агентство обратился и благовещенец Евгений Бутарин – совершеннолетний сирота, которому государство не может выделить квартиру. Даже решения судов не могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. В распоряжении Амур.инфо имеется копия официального ответа администрации Благовещенска на запрос судебных приставов, пришедший в декабре 2019 года. Мэрия ссылается на федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», указывая, что решение подобного вопроса относится к расходным обязательствам субъектов РФ, то есть финансировать его должен бюджет области.

«На 2019 год на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот администрации Благовещенска были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 45,9 миллиона рублей, из них за счет областного бюджета – 8,8 миллиона рублей, в то время как потребность Благовещенска в бюджетных ассигнованиях на исполнение переданных государственных полномочиях по обеспечению жилыми помещениями 544 детей-сирот на 24.12.2019 года составляет 959,5 миллиона рублей, в том числе на исполнение судебных актов 606,7 миллиона рублей», – сообщается в документе. На данный момент у мэрии в работе 344 судебных акта по предоставлению жилья детям-сиротам.

Специально для Амур.инфо ситуацию прокомментировал благовещенский юрист в области гражданско-правовых отношений Владимир Белоусов. По его мнению, исходя из федерального и регионального законодательства расходные обязательства, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам, исполняются за счет финансирования (субвенций) из бюджета Амурской области, выделенного под эти цели муниципалитету города.

«Таким образом, с правовой точки зрения администрация Благовещенска не может быть виновной в неисполнении решения судов, ввиду отсутствия необходимых поступлений из бюджета Амурской области», – считает юрист.

Редакция информагентства направила официальный запрос в правительство региона для разъяснения ситуации. На данный момент заявление сирот рассматривается в отделе опеки и попечительства несовершеннолетних амурского министерства социальной защиты населения.

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#городская власть #Недвижимость #соцзащита #суды

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    19 часов назад

    и что это за справка стоимостью от 3 до 5 тысяч? за эти деньги проше в суд подать на государство. теперь скоро уже и не подашь после поправок

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    К сожалению, проблема давняя. Даже имея решения судов фактически его невозможно. Но без судебного решения вообще невозможно даже надеяться на получение жилья. Так что хотя-бы получайте такое решение и требуйте исполнения . Когда-то государство его исполнит.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Не надо ныть, идите работать и берите ипотеку дальневосточную. Развелось халявщиков

  • Барабака

    Барабака
    2 часа назад

    Зато за первого полляма, за второго - 600

    Збс

    Главное - рождаемость повысить, а как люди жить потом будут - насрать.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Эх государство,-собственных сирот, которым по ЗАКОНУ положено жильё-гоняют по кругу,-и это 544 человека-нужен миллиард, чтобы обеспечить...зато списали долги Африке и много чего еще...прокуратура, наверное не в курсе....

  • гад жет

    гад жет
    2 часа назад

    Вообще не проблема . В деревне полно жилья и работы .

    Или через суд требуйте с папы-мамы устроивших вам такую жизнь , чай не "военные сиротки" .

  • гад жет

    гад жет
    2 часа назад

    Кузьмич93

    Эх государство,-собственных сирот, которым по ЗАКОНУ положено жильё-гоняют по кругу,-и это 544 человека-нужен миллиард, чтобы обеспечить...зато списали долги Африке и много чего еще...прокуратура, наверное не в курсе....



    только сунь туда пальчик , ага ....)))

  • Забаненный

    Забаненный
    1 час назад

    Берите ипотеку.. Как это делают несироты. Работайте.. Выплачивайте. Только нужно ли это вам? 80% получают жилье в системе исполнения наказания...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Виталий ЗлочевскийК сожалению, проблема давняя. Даже имея решения судов фактически его невозможно. Но без судебного решения вообще невозможно даже надеяться на получение жилья. Так что хотя-бы получайте такое решение и требуйте исполнения . Когда-то государство его исполнит.


    +++++

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Бедные дети, в детстве намыкались, так ещё до старости будут мыкаться по съемным углам.

  • postal

    postal
    1 час назад

    ЗабаненныйБерите ипотеку.. Как это делают несироты. Работайте.. Выплачивайте. Только нужно ли это вам? 80% получают жилье в системе исполнения наказания...


    Во во.Другие так же вынуждены снимать жилье,крутиться,брать ипотеку.Не каждому ребенку родители купят квартиру в Благе.

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    postal

    Забаненный

    Берите ипотеку.. Как это делают несироты. Работайте.. Выплачивайте. Только нужно ли это вам? 80% получают жилье в системе исполнения наказания...



    Во во.Другие так же вынуждены снимать жилье,крутиться,брать ипотеку.Не каждому ребенку родители купят квартиру в Благе.


    Не каждого растили различные воспитатели. Сразу пачками

    Не каждый жил в комнате с пятью такими же

    И прочее

    Они вам тоже могут натыкать этим "не каждый"

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...это издевательская программа на фоне что в стране полно нищих несирот...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Вся программа помощи и переселения, как я понял, представляет собой рокировку говна. Старое говно на новое говно и чем дешевле то говно, тем выше вероятность, что его купят, но по цене нормального жилья, ведь чиновнику нужно в карман положить разницу.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Во всём мире люди живут в арендованном жилье. И не делают из этого проблемы. Я ещё понимаю, если люди создают своё поместье по своему разумению. Но мы то с вами живём в инсулах, которые изначально в 3-м веке до нашей эры были придуманы в Римской империи исключительно для сдачи внаём.

  • гад жет

    гад жет
    20 минут назад

    ольга лебедева

    Бедные дети, в детстве намыкались, так ещё до старости будут мыкаться по съемным углам.



    ну так отомстите за них , распните непутёвых родителей

  • Барабака

    Барабака
    13 минут назад

    гад жет

    ольга лебедева

    Бедные дети, в детстве намыкались, так ещё до старости будут мыкаться по съемным углам.



    ну так отомстите за них , распните непутёвых родителей



    А кто сказал, что они у всех сирот есть?

    У моей знакомой они погибли, она оказалась не нужна никому из родственников, и поехала в детдом.

  • гад жет

    гад жет
    2 минуты назад

    Барабака

    А кто сказал, что они у всех сирот есть?

    У моей знакомой они погибли, она оказалась не нужна никому из родственников, и поехала в детдом.



    а до "погибли" семья жила на улице ? грелась у костра ? Соболезную .

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