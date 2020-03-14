Гороскоп 14 марта: Львы склонны к сдержанности, Ракам захочется уединиться

Восход Солнца: 06:44

Заход Солнца: 18:33

Солнце в Рыбах.

Овен. Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то, что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. Сон исполнится в тот же день.

Телец. День, благоприятный для крупных приобретений, заключения контрактов, договоров, сделок. Для Тельцов наступает неплохой период. Он станет плодотворным для обновления, когда Вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Можете начать ремонт в доме, делать перестановки, приобретать недвижимость. Вторая половина дня может осложниться ухудшением самочувствия.

Близнецы. Критический день. Не исключены финансовые потери. Личная жизнь также потребует от Вас осторожности и внимания – разберитесь в отношениях с ближним окружением, потому что Вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Рак. Неблагоприятный день. Сегодня все против Раков. Лишь только близкий друг сможет понять Вас. Но не делайте из всего трагедию, не все так плохо, как кажется. Если появится возможность уединиться, то используйте ее немедленно. Это поможет Вам успокоиться, спокойно обдумать назревшие проблемы и сделать правильные выводы.

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Лев. Напряженный день. Возможны резкие перемены в жизни, которые Вы примите близко к сердцу, так как именно сейчас Вам ничего не хочется менять. Наиболее проблемной окажется область партнерских отношений. Остерегайтесь недобросовестных и «скользких» людей. Не нервничайте по пустякам. При возросшей чувствительности Вас легко будет вывести из равновесия, а это плохо скажется на вашем здоровье. Ведите себя сегодня достаточно сдержанно.

Дева. Пассивный день. Рекомендуется не проявлять излишних амбиций и претензий к окружающим. Обостренное чувство справедливости не позволит Вам спокойно наблюдать за негативными процессами в вашем окружении. Умерьте свой пыл. Вы не можете избавить общество от зла, но у вас хватит сил не допустить его по отношению к себе и своим близким. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству.

Весы. Вероятно, служебные дела потребуют от Вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является Ваш собственный характер. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания. Проявите сдержанность и такт.

Скорпион. Опасный день, чреватый катастрофами, авариями, травмами и ограблениями. Будьте бдительными и предельно осторожными. Не посещайте массовых мероприятий, увеселительных заведений. Будьте разборчивы в выборе приятелей. Во вторую половину дня возможно обострение хронических заболеваний. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу, пораньше ложитесь спать.

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Стрелец. Тяжелый и опасный день, связанный с нравственной чистотой, отказа от гордыни, иллюзий, избавления от чужих мыслей. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола. Новые идеи или постороннее влияние несут обман. Все вопросы решатся, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

Козерог. День обновления, перемен, получения информации. Не оставляйте без внимания предложения от коллег по бизнесу. Но и не доверяйте им слепо. Ваша рассудительность и проницательность поможет Вам сделать правильный выбор. Возможно, Вам удастся осуществить самую смелую мечту.

Водолей. Пассивный, тяжелый день. Начните его со спокойной деятельности, ничего важного не планируйте, так как наступает неблагоприятный период для реализации задуманного. Научитесь довольствоваться тем,что Вам будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. Трудно определить, что на благо, а что во вред. Не исключено, что Вы почувствуете душевный дискомфорт. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху.

Рыбы. Критический день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против Вас. Внимательно следите за своим окружением – кто-то пытается устроить Рыбам ловушку.

Астролог: Вальдемар Небоходцев