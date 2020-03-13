Тигр Павлик, находясь в Амурской области, умудрился установить рекорд

Специалисты продолжают следить за амурскими тиграми, которых выпустили в дикую природу по программе реинтродукции. Последними «переселенцами» стали Павлик и Елена – брат и сестра, рано отлученные от матери. Сейчас они обитают в Амурской области. Недавно тигр установил новый рекорд.

«Новобранцев» выпустили в дикую природу в 2019 году, минувшая зима была самым сложным периодом для них. Но они его пережили. Отслеживают животных с помощью ошейников с GPS-модулем. Устройства надевают перед выпуском тигров в лес. Такими ошейниками снабдили и Павлика с Еленой после «воспитания» и «боевой подготовки» в реабилитационном центре в Приморье.

«В лес их выпустили в Амурской области. За все время обретенной свободы брат и сестра ни разу не дали повода переживать за них – хорошо охотились, избегали людей», – рассказали в центре «Амурский тигр».

Сначала сироты обосновались в районе заповедного Хинганского хребта, однако ближе к зиме на особо охраняемой территории осталась только Елена. Ее брат отправился на северо-восток в путешествие по берегу реки Бурея. Смелый тигр решил переплыть одно из водохранилищ. Правда, в последний момент все-таки передумал и пошел назад, но до заповедника не добрался. Он зимовал в районе Хинганского заповедника.

В первые дни весны Павлик неожиданно для всех стал активно перемещаться в сторону северо-запада и на данный момент уже побил современный рекорд, став самым западным амурским тигром. За последние 20 лет он первый, кто удостоился такого звания, пишет «Комсомольская правда. Хабаровск».

«Объяснить рывок Павлика поиском самки можно, но тогда он выбрал неверный путь, так как к самкам путь лежит через восток. Надеемся, что элементы питания на ошейнике Павлика позволят нам до конца отследить его очередное путешествие, а сам он все же одумается и вернется в более пригодные для него места обитания», – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».