Администрация Свободного: стрельбы на территории школы не было

По результатам проверки, проведенной городским управлением образования, 11 марта в 13:30 в районе гаражного массива, в шаговой доступности от территории МОАУ СОШ № 1, ученик этой школы стрелял по гаражам из пистолета в компании учащихся. Об этом заместителю директора по учебно-воспитательной работе сообщил один из взрослых прохожих. После чего завуч привела трёх участников данного происшествия в кабинет директора.

Пистолет, приобретённый, со слов ученика, в отделе одного из магазинов города, забрали. Ученик утверждал, что пистолет игрушечный, и никаких намерений нанести травмы или телесные повреждения никому из присутствующих у него не было. Один из детей, учащийся 6-го класса, показал небольшую гематому на ноге от попадания шарика. Мальчик был направлен в медпункт школы. В медпункте также находилась учащаяся 8-го класса школы с незначительным повреждением кожи на ноге, которая пояснила, что она получила травму от выстрела на улице, находясь в компании других обучающихся. Медицинский работник осмотрел детей и не обнаружил серьезных травм. Был вызван наряд полиции, проведены следственные действия.

Дети в ходе опроса рассказали, что претензий к старшекласснику не имеют, так как сами просили показать пистолет в действии, чтобы убедиться, что он не игрушечный. От того, что шарики попали им по ногам боли они не испытывали и травм не получали. У старшеклассника самые положительные характеристики, он активно участвует в жизни школы, доброжелателен, спортивен, имеет награду за спасение жизни людей, отмечают в управлении образования.

12 марта в рамках Совета профилактики в школе проведено выездное заседание КДН и ЗП. По результату рассмотрения происшествия ученику вынесено дисциплинарное взыскание, проведена профилактическая беседа. Учитывая то обстоятельство, что предмет, похожий на настоящее оружие, был пронесён в школу, администрацией школы проводится служебное расследование. Вместе с тем, по пояснениям детей и сотрудников, стрельбы в самой школе не было.

Со вчерашнего дня началась комплексная проверка учреждения управлением образования по обеспечению комплексной безопасности. Пропускная система в школе обеспечена металлодетектором (стационарным и ручным), контроль входа и регистрации посетителей осуществляет гардеробщик. Имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение.

Между тем, по информации амурского следственного управления, уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), принято к производству следственным органом Следственного комитета Российской Федерации. Соответствующее ходатайство о передаче удовлетворено прокурором.

В настоящее время следственным отделом по городу Свободный проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.