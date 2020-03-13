Гендиректор предприятия в Приамурье не платил сотрудникам зарплату

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, которого обвиняют в невыплате зарплаты работникам. Руководитель накопил долг перед сотрудниками в размере более 250 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, 52-летний директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность по золотодобыче на территории Амурской области, свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату двум работникам. Кроме того, шести работникам свыше двух месяцев платил зарплату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

При этом, как показала проведенная в ходе предварительного следствия судебная экономическая экспертиза, необходимые для выплаты заработной платы деньги у организации имелись, однако направлялись на нужды, связанные с производственной деятельностью. Эти нужды не являются первоочередными по сравнению с выплатой денег работникам.

В результате принятых мер на стадии предварительного следствия задолженность по заработной плате была погашена.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.