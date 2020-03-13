Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:55 1

Возле ТРЦ Благовещенска дебошир устроил драку с полицейскими (видео)

В соцсетях появилось видео драки между полицейскими и нетрезвым мужчиной. Действие происходит возле благовещенского торгово-развлекательного центра. Происшествие Амур.инфо прокомментировали в городской полиции.

Видео: @kriminal.blg

Оказалось, что видео было снято 9 марта. В этот день в дежурную часть от сотрудников одного из магазинов, расположенных в ТРЦ, поступило сообщение о том, что по зданию торгового центра ходит нетрезвый человек и неадекватно себя ведет.

На момент приезда полицейских охранник ТРЦ вывел мужчину на улицу. Стражи порядка попросили разбуянившегося гражданина пройти в их автомобиль и дать письменные объяснения, но их просьба вызвала агрессивную реакцию – хулиган напал на стражей порядка.

«Произошел конфликт. Гражданина доставили в дежурную часть и составили в отношении него протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, материалы по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) были направлены в следственный комитет для рассмотрения и принятия законного решения», – пояснили в благовещенской полиции.

Просмотров всего: 214

#происшествия

распечатать


Общество

Гендиректор предприятия в Приамурье вместо выплаты зарплаты сотрудникам направлял деньги на другие нужды
Происшествия 1

В Благовещенске будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП под действием алкоголя и наркотиков

сегодня, 19:00
Происшествия 4

Амурчанин попал в реанимацию, отравившись алкоголем на горнолыжном курорте
Происшествия

В школах Приамурья после ЧП в Свободном начались проверки с участием Росгвардии
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    26 минут назад

    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Удовлетвори свою женщину на все 100%. После первого приема секс стал в разы дольше, спермы больше, выносливые и стояк каменный. Ощущения просто супер у обоих! Вот почитайте как я этого добился ---- https://cuz.su/mens

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь