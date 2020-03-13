Возле ТРЦ Благовещенска дебошир устроил драку с полицейскими (видео)

В соцсетях появилось видео драки между полицейскими и нетрезвым мужчиной. Действие происходит возле благовещенского торгово-развлекательного центра. Происшествие Амур.инфо прокомментировали в городской полиции.

Видео: @kriminal.blg

Оказалось, что видео было снято 9 марта. В этот день в дежурную часть от сотрудников одного из магазинов, расположенных в ТРЦ, поступило сообщение о том, что по зданию торгового центра ходит нетрезвый человек и неадекватно себя ведет.

На момент приезда полицейских охранник ТРЦ вывел мужчину на улицу. Стражи порядка попросили разбуянившегося гражданина пройти в их автомобиль и дать письменные объяснения, но их просьба вызвала агрессивную реакцию – хулиган напал на стражей порядка.

«Произошел конфликт. Гражданина доставили в дежурную часть и составили в отношении него протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, материалы по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) были направлены в следственный комитет для рассмотрения и принятия законного решения», – пояснили в благовещенской полиции.