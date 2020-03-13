Лабораторию амурского Центра эпидемиологии дооснастят на 36 миллионов

Средства на закупку поступят в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Центр гигиены и эпидемиологии объявил тендер на поставку аналитического комплекса. Итоги тендера подведут 24 марта, победитель должен будет привезти в лабораторию оборудование в течение трех месяцев.