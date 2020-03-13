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сегодня, 19:39 2

Лабораторию амурского Центра эпидемиологии дооснастят на 36 миллионов

Новый аналитический комплекс появится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области. На него потратят 36 миллионов, сообщает RosTender.info. Оборудование предназначено для дооснащения испытательного лабораторного центра, который проводит вирусологические исследования.

Средства на закупку поступят в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Центр гигиены и эпидемиологии объявил тендер на поставку аналитического комплекса. Итоги тендера подведут 24 марта, победитель должен будет привезти в лабораторию оборудование в течение трех месяцев.

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#технологии

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    34 минуты назад

    Короновирус смогут диагностировать?

  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    27 минут назад

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