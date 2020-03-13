Лабораторию амурского Центра эпидемиологии дооснастят на 36 миллионов
Новый аналитический комплекс появится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области. На него потратят 36 миллионов, сообщает RosTender.info. Оборудование предназначено для дооснащения испытательного лабораторного центра, который проводит вирусологические исследования.
Средства на закупку поступят в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Центр гигиены и эпидемиологии объявил тендер на поставку аналитического комплекса. Итоги тендера подведут 24 марта, победитель должен будет привезти в лабораторию оборудование в течение трех месяцев.
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