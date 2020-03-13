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сегодня, 19:20 1

Амурчан, прибывающих из стран Европы, проверяют на коронавирус

Амурчан, прибывающих из стран Европы, проверяют на коронавирус

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Одним из основных был вопрос о мерах противостояния угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова напомнила о том, что новая коронавирусная инфекция классифицирована ВОЗ как пандемия, на сегодня вирус зарегистрирован в более чем 120 государствах. Заболело более 120 тысяч людей по всему миру, порядка 5 тысяч скончались.

«Что касается КНР, то можно говорить с удовлетворением: эпидемиологический процесс вышел на плато, интенсивного прироста нет, что свидетельствует о купировании эпидпроцесса. Это чрезвычайно важно для Приамурья в силу нашего приграничного расположения», – отметила Ольга Курганова.

Нормализацию ситуации в соседней провинции Хэйлунцзян подтвердила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. По ее словам, в населенных пунктах, где находятся транспортные переходы с РФ, восстанавливается нормальный режим работы организаций и предприятий. В Хэйхэ остается 1 случай коронавирусной инфекции, в Сюнькэ – ноль.

В Приамурье с начала года на различных рейсах было досмотрено более 30 тысяч лиц. Было выявлено 20 граждан с признаками инфекционного заболевания, в их отношении проведены все необходимые мероприятия. С 1 февраля 2020 года под медицинским наблюдением находились 1 019 человек, в отношении 707 уже снято наблюдение. Пять граждан КНР с видом на жительство в России находятся в пункте постоянного медицинского наблюдения.

Более 600 человек в регионе были обследованы на новую коронавирусную инфекцию, все анализы дали отрицательный результат.

Ольга Курганова отметила, что в данный момент наибольшая угроза исходит от таких стран, как Италия, Испания, Франция, Германия, Иран, Южная Корея. Из этих стран возвращаются амурчане – на данный момент прибыло порядка 100 человек. В отношении них проводятся необходимые мероприятия.

Руководитель амурского Роспотребнадзора обратила внимание на ряд недоработок медорганизаций Приамурья, в частности – на работу колл-центра по вопросам, связанным с коронавирусом.

Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение организовать деятельность горячей линии на высоком уровне. В частности, для этого могут быть задействованы ресурсы службы 112, сообщает областное правительство.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    27 минут назад

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