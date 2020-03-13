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сегодня, 19:00 1

В Благовещенске будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП под действием алкоголя и наркотиков

В Благовещенске окончено расследование уголовного дела об автомобильной аварии, в результате которой один человек погиб, двое получили травмы. Виновником оказался водитель, который находился в наркотическом и алкогольном опьянении. Он может лишиться свободы на срок до 12 лет.

В ходе предварительного расследования установлено, что 24 августа 2019 года в Благовещенске водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Prius, выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota Wish.

В результате ДТП пассажирка Toyota Wish 1988 года рождения погибла на месте происшествия, водитель этого автомобиля 1977 года рождения, а также пассажир Toyota Prius 1992 года рождения получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Проведены комплексная судебная видеотехническая, автотехническая экспертизы, в рамках которых исследовалась видеозапись, полученная в ходе расследования. На основании нее установлена скорость движения автомобиля Toyota Prius – около 140 км/ч. В итоге выяснилось, что кроме превышения скорости, водитель, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не принял мер к торможению и выехал на перекресток улиц Горького – Кузнечная на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Toyota Wish, двигающимся по улице Кузнечной и не нарушающим правил дорожного движения», – прокомментировал начальник отдела СЧ СУ УМВД России по Амурской области подполковник юстиции Михаил Усяев.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено и направлено в суд Благовещенска для рассмотрения по существу, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    25 минут назад

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