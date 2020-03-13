Первая семья в Амурской области получила сертификат на маткапитал за первенца

13 марта выдан первый в Приамурье сертификат на материнский капитал по случаю рождения первого ребенка. Его получила благовещенская семья Лариных, которая первой в регионе после вступления в силу нового закона подала заявление.

Первый ребенок, сын Юрий, появился в семье Елены и Виталия Лариных 23 февраля. 4 марта молодые родители обратились в Пенсионный фонд. 11 марта специалисты вынесли положительное решение о выдаче сертификата. 13 марта супруги с малышом пришли за документом.

«Когда планировали ребенка, даже не рассчитывали на такую поддержку, — рассказывает Елена Ларина. — Узнали об инициативе из послания президента, сообщения о том, что попадаем в программу, скидывали знакомые, близкие и друзья. Конечно, обрадовались, — все-таки это значительная сумма и значительная помощь молодым семьям».

«Мы торжественно вручаем вам ваш документ. Он, конечно, не первый у вашего малыша, но очень важный: он дает вам право на получение материнского капитала в новой сумме 466 617 рублей. От коллектива управления мы вас поздравляем с рождением первенца. Это такое событие! Кроме того, что вы обрели радость родительства, вы обрели еще и материальную поддержку от государства. Я думаю, что эта мера действительно поможет решить некоторые ваши бытовые вопросы», — отметила начальник УПФР в Благовещенске Ольга Сорокина.

У супругов уже есть действующая ипотека. Предварительно, семья планирует направить средства маткапитала на погашение части долга. Тем не менее в ПФР Елена и Виталий еще раз уточнили, как и в какие сроки могут распорядиться суммой. Специалисты дали разъяснения.

На сегодняшний день в Приамурье подано 26 заявлений на получение материнского капитала по случаю рождения первого ребенка, вынесено 9 решений.

«В целом процедура осталась прежней и для нас не нова: с этим законом мы работаем уже 13 лет. Порядок приема заявлений для родителей первенцев такой же, как для родителей вторых детей, — добавляет Ольга Эдуардовна. — Решение мы выносим в соответствии с регламентом, даже с опережением — сразу, как приходят ответы от профильных ведомств».

С инициативой об изменении и продлении программы материнского капитала Владимир Путин обратился в своем послании Федеральному собранию. Теперь право на материнский капитал получают не только семьи с двумя детьми, но и семьи, в которых появился первый ребенок. Речь идет как о родившихся детях, так и об усыновленных. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 466 617 рублей. При этом, если в семье появится второй ребенок, то маткапитал увеличивается на 150 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма материнского капитала для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Семьи, в которых первый ребенок появился до 2020 года, при рождении или усыновлении второго ребенка с 2020 года получат маткапитал в новом размере 616 617 рублей.

Со следующего года сроки принятия решений о выдаче сертификата на материнский капитал сократятся с 15 до 5 рабочих дней, а период рассмотрения заявления о распоряжении средствами — с 30 до 10 рабочих дней. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2021 года, но в Амурской области получить сертификат и распорядиться средствами уже сейчас можно быстрее.

Уже сегодня для удобства мамы сертификат можно получить в электронном виде, однако с 15 апреля 2020 года услуга станет еще современней и будет носить беззаявительный характер: территориальные органы ПФР будут получать данные о родившихся детях от организаций-партнеров и на основании полученных сведений выносить решение о праве на получение капитала. Мама же будет получать уведомление о том, что ей оформлен сертификат.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области