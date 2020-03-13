Амурчанин попал в реанимацию, отравившись алкоголем на горнолыжном курорте

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района, медицинская помощь туристу понадобилась ночью 13 марта. Житель Благовещенска 1979 года рождения почувствовал себя плохо, в 03:15 к нему приехали медики.

«Доставлен в реанимацию города Таштагола. Состояние тяжелое. Диагноз: отравление алкоголем», – рассказали подробности в ЕДДС.