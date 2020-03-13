Амурчанин попал в реанимацию, отравившись алкоголем на горнолыжном курорте
В поселке Шерегеш Кемеровской области, являющимся горнолыжным курортом, экстренно доставлен в больницу житель Приамурья. Однако причиной госпитализации стали не травмы, полученные на склонах гор, пишет «Комсомольская правда. Кемерово».
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района, медицинская помощь туристу понадобилась ночью 13 марта. Житель Благовещенска 1979 года рождения почувствовал себя плохо, в 03:15 к нему приехали медики.
«Доставлен в реанимацию города Таштагола. Состояние тяжелое. Диагноз: отравление алкоголем», – рассказали подробности в ЕДДС.
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