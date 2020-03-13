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сегодня, 18:06 4

Амурчанин попал в реанимацию, отравившись алкоголем на горнолыжном курорте

Амурчанин попал в реанимацию, отравившись алкоголем на горнолыжном курорте
Фото: ksonline.ru

В поселке Шерегеш Кемеровской области, являющимся горнолыжным курортом, экстренно доставлен в больницу житель Приамурья. Однако причиной госпитализации стали не травмы, полученные на склонах гор, пишет «Комсомольская правда. Кемерово».

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района, медицинская помощь туристу понадобилась ночью 13 марта. Житель Благовещенска 1979 года рождения почувствовал себя плохо, в 03:15 к нему приехали медики.

«Доставлен в реанимацию города Таштагола. Состояние тяжелое. Диагноз: отравление алкоголем», – рассказали подробности в ЕДДС.

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#здоровье #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Укатался

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Лыжи и алкоголь.....тут точно укатаешься..

  • Victrix

    Victrix
    53 минуты назад

    В Натальино надо было ехать.

  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    25 минут назад

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