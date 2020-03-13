Новостройки Благовещенска стали «умнее» (видео)

В новостройках Благовещенска появились «умные» домофоны. Благодаря цифровым технологиям жильцы смогут дистанционно открывать входную дверь дома, даже находясь за пределами своей страны.

Управлять «умным» домофоном можно с помощью смартфона или другого гаджета, подключенного к интернету. Устройство оснащено камерой видеонаблюдения, которая ведет запись круглосуточно. Записи хранятся в архиве. С помощью мобильного приложения можно не только смотреть, кто пришел, но и говорить с гостем. Также сервис генерирует одноразовые ключи для специалистов экстренных служб, курьеров, родственников.

Умными технологиями благовещенские новостройки оснащает компания «Ростелеком». Такие домофоны установлены пока только в двух многоквартирных домах областной столицы. Подробности в материале Альфа ТВ.