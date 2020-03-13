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сегодня, 17:49 17

Новостройки Благовещенска стали «умнее» (видео)

Новостройки Благовещенска стали «умнее» (видео)

В новостройках Благовещенска появились «умные» домофоны. Благодаря цифровым технологиям жильцы смогут дистанционно открывать входную дверь дома, даже находясь за пределами своей страны.

Управлять «умным» домофоном можно с помощью смартфона или другого гаджета, подключенного к интернету. Устройство оснащено камерой видеонаблюдения, которая ведет запись круглосуточно. Записи хранятся в архиве. С помощью мобильного приложения можно не только смотреть, кто пришел, но и говорить с гостем. Также сервис генерирует одноразовые ключи для специалистов экстренных служб, курьеров, родственников.

Умными технологиями благовещенские новостройки оснащает компания «Ростелеком». Такие домофоны установлены пока только в двух многоквартирных домах областной столицы. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #жизнь #интернет #технологии

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Молодцы! Хорошая новость.

  • RuMach

    RuMach
    1 час назад

    Бабушки и дедушки тоже с помощью мобильного приложения двери открывать будут? Трубок то внутри квартир нет. В ростеллеком звонишь у них трубок нет, ставить бесплатно они их не собираются, не компания а позор ушел от них лет 5 назад и вздохнул с облегчением.

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    Умный домофон клёвая тема!!

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    Умный домофон клёвая тема!!

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Сомнительное удобство. Если как допопция, то еще куда ни шло. а как основной способ - много рисков нарваться на несовершенство "умных" технологий

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    AmurLandСомнительное удобство. Если как допопция, то еще куда ни шло. а как основной способ - много рисков нарваться на несовершенство "умных" технологий


    Да, это доп функция, нам говорили, что если хочешь по новому то закл договор, если хочешь по старинке пользоваться, то выдают ключи и все

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    Причем ключи бесплатно и установка бесплатно

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    RuMachБабушки и дедушки тоже с помощью мобильного приложения двери открывать будут? Трубок то внутри квартир нет. В ростеллеком звонишь у них трубок нет, ставить бесплатно они их не собираются, не компания а позор ушел от них лет 5 назад и вздохнул с облегчением.


    Там не так как вы говорите. У нас, кто не захотел, тому просто выдали ключи просто и все. Он работает и как обычный домофон

  • RuMach

    RuMach
    1 час назад

    Если бы приложение шло в дополнение к обычным трубкам это было бы удобно, а вместо не знаю кому такая гениальная идея пришла в голову в ростелекоме но мы теперь всем домом думаем как дальше жить и что делать с этим "умным" домофоном.

  • RuMach

    RuMach
    1 час назад

    Да и как ключом из дома можно открыть дверь? С балкона скинуть?

  • Montana

    Montana
    1 час назад

    RuMachЕсли бы приложение шло в дополнение к обычным трубкам это было бы удобно, а вместо не знаю кому такая гениальная идея пришла в голову в ростелекоме но мы теперь всем домом думаем как дальше жить и что делать с этим "умным" домофоном.


    Вы читаете внимательно? Это ж и есть дополнение к обычным трубкам, у нас в доме так и произошло, что кто не хочет или не может (у кого бабушки дедушки живут), тот просто пользуется как обычно, обычными ключами. А мы пользуемся по новому, и другие , особенно у кого дети есть, всегда интересно, кто приходит в гости и вообще в дом, пока нас нет

  • RuMach

    RuMach
    58 минут назад

    Montana

    RuMach

    Если бы приложение шло в дополнение к обычным трубкам это было бы удобно, а вместо не знаю кому такая гениальная идея пришла в голову в ростелекоме но мы теперь всем домом думаем как дальше жить и что делать с этим "умным" домофоном.



    Вы читаете внимательно? Это ж и есть дополнение к обычным трубкам, у нас в доме так и произошло, что кто не хочет или не может (у кого бабушки дедушки живут), тот просто пользуется как обычно, обычными ключами. А мы пользуемся по новому, и другие , особенно у кого дети есть, всегда интересно, кто приходит в гости и вообще в дом, пока нас нет


    Значит вашему дому повезло, в нашем трубок нет только приложение.

  • AmurLand

    AmurLand
    57 минут назад

    Обычная трубка есть?

  • RuMach

    RuMach
    53 минуты назад

    AmurLand

    Обычная трубка есть?



    Я же говорю ничего нет, только приложение. Видать на наш дом трубок не хватило.

  • AmurLand

    AmurLand
    47 минут назад

    Да и тут судя по всему такая же штука. Монтана явно что-то не договаривает.

  • RuMach

    RuMach
    37 минут назад

    Montana

    Причем ключи бесплатно и установка бесплатно



    Ростелеком и что-то бесплатно? Вы там случаем не работаете?

  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    25 минут назад

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