Приамурье попало в число регионов-лидеров по производству питьевого молока

Амурская область заняла 17-е место в топ-20 регионов по объемам производства питьевого молока. Приамурье оказалось единственным регионом ДФО, вошедшим в «молочный» рейтинг.

Объем производства питьевого молока в Приамурье в 2019 году составил 117,3 тысячи тонн и вырос на 10,2 % по сравнению с 2018 годом.

В целом производство питьевого молока в России в январе-декабре 2019 года составило 5,4 миллиона тонн, что на 1,4 % меньше показателей аналогичного периода 2018 года, говорится в отчете Аналитического центра Milknews. По материалам отчета и был подготовлен рейтинг регионов-лидеров по объемам производства питьевого молока.

Как отмечают аналитики, на 20 субъектов РФ приходится 64 % производства питьевого молока в стране. В первую пятерку рейтинга вошли: Краснодарский край (304,8 тысячи тонн, падение составило 2 %), Республика Татарстан (249,6 тысячи тонн, рост составил 12 %), Красноярский край (228,5 тысячи тонн, минус 0,4 %), Москва (225,4 тысячи тонн, минус 8,1 %), и Свердловская область (219,3 тысячи тонн, минус 3,8 %).