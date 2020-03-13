В Белогорске устроят телемост с Крымом

Фото: администрация Белогорска

Телемост «Белогорск - Белогорск» с крымским городом-побратимом в амурском Белогорске организуют 17 марта. Жители двух одноименных городов-побратимов встретятся в Центре культурного развития.

«Жители крымского и амурского Белогорска вспомнят события Крымской весны и поучаствуют в интеллектуальной игре, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, – рассказала начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе администрации Белогорска Татьяна Руденкина. – Школьники и юнармейцы проверят знания друг друга о самых крупных битвах, которые повлияли на исход Великой Отечественной. Они уже подготовили друг для друга вопросы».

Проведение телемостов с городом-побратимом стало традицией. С 2017 года молодежь, ветераны и общественники общались на разные темы: от празднования Дня Победы до организации оздоровительного отдыха и подготовки к учебному году.

«На следующий день, 18 марта, у памятника Вежливому солдату состоится знаковое мероприятие с участием молодежи, – добавила Татьяна Руденкина. – Песни, хореографические номера, стихи будут посвящены событиям крымской весны».