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В Белогорске устроят телемост с Крымом

В Белогорске устроят телемост с Крымом
Фото: администрация Белогорска

Телемост «Белогорск - Белогорск» с крымским городом-побратимом в амурском Белогорске организуют 17 марта. Жители двух одноименных городов-побратимов встретятся в Центре культурного развития.

«Жители крымского и амурского Белогорска вспомнят события Крымской весны и поучаствуют в интеллектуальной игре, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, – рассказала начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе администрации Белогорска Татьяна Руденкина. – Школьники и юнармейцы проверят знания друг друга о самых крупных битвах, которые повлияли на исход Великой Отечественной. Они уже подготовили друг для друга вопросы».

Проведение телемостов с городом-побратимом стало традицией. С 2017 года молодежь, ветераны и общественники общались на разные темы: от празднования Дня Победы до организации оздоровительного отдыха и подготовки к учебному году.

«На следующий день, 18 марта, у памятника Вежливому солдату состоится знаковое мероприятие с участием молодежи, – добавила Татьяна Руденкина. – Песни, хореографические номера, стихи будут посвящены событиям крымской весны».

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

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  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
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