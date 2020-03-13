Погранпереход между Благовещенском и Хэйхэ будет работать на следующей неделе три дня

На следующей неделе граждане РФ смогут вернуться на родину через временный коридор между Благовещенском и Хэйхэ. Погранпереход будет работать три дня.

Погранпереход Хэйхэ – Благовещенск откроют 16 марта, 18 марта и 20 марта с 13:00 по 16:00 по пекинскому времени, или с 14:00 до 17:00 по амурскому.

Также временные коридоры на следующей неделе будут работать на пунктах пропуска Маньчжурия и Суйфэньхэ. По всем трем погранпереходам также смогут вернуться из России граждане КНР, сообщает Biang.ru со ссылкой на Генконсульство РФ в Харбине.

Как напоминает амурское правительство, всем прибывшим через международные пункты пропуска помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин. На этой неделе в Благовещенск из Китая прибыло 25 россиян и 5 граждан КНР с видом на жительство. Из России по аналогичному коридору за это время выехало 97 китайских граждан.