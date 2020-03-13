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сегодня, 17:36 1

В Бурее возникла проблема с отоплением из-за некачественного угля

В Бурее возникла проблема с отоплением из-за некачественного угля
Фото: архив Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба от жителя поселка Бурея Бурейского района. Мужчина рассказал, что в населенном пункте возникла проблема с отоплением.

Амурчанин проживает в многоквартирном доме по адресу: улица Желябовского, 44. «С 8 по 9 марта батареи были ледяные, как и со вчерашнего дня по сегодняшний. Вот сейчас с обеда вроде бы чуть потопили, батареи еле теплые», – рассказывает житель Буреи.

По его словам, проблема носит массовый характер, однако, с чем она связана, неизвестно: то ли с плохим углем для местной котельной, то ли с некой поломкой, то ли с увольнением кочегаров. «Народ замерзает, сидит с обогревателями», – констатировал мужчина. Ситуация осложняется тем, что на улице похолодало.

Глава поселка Бурея Екатерина Гусева в телефонном разговоре с агентством сообщила, что проблему уже решили. «Температурный график выровнен», – сказала она.

Гендиректор теплоснабжающей организации Борис Горлов пояснил, что ситуация была связана с тем, что поставщик привез некачественный уголь. «Решили проблему, уголь завезли. (…) Будет все нормально», – заверил он.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
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