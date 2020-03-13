Жители пяти домов в Благовещенске на неделю остались без газа

Восстановление газоснабжения в районе улиц Театральной – Зейской в Благовещенске затянулось на неделю. В понедельник как минимум пять домов остались без голубого топлива. Ситуацию осложнило затопление котлована – коммунальные службы устанавливают, откуда взялась вода.

Жители дома номер 42 по улице Театральной обратились в редакцию Амур.инфо с жалобой – в их доме и ближайших многоэтажках не могут восстановить газопровод. Авария произошла в понедельник после 21:00. Люди в квартирах услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Как говорят жильцы, в колодце около одного из подъездов произошел выброс неизвестного газа. Крышку люка отбросило на несколько метров, разворотило тротуар.

«На улице уже темно было, – вспоминает жительница дома Валентина. – Слышим, как будто граната взорвалась. Несколько человек вышли на улицу, увидели, что произошло. Запаха газа мы не почувствовали. Потом приехала аварийка от службы газа, и снабжение квартир топливом прекратилось. С тех пор мы и еще пять соседних домов ждем, когда отремонтируют газопровод. Колодец сразу отремонтировали, потом трое человек вручную долбили землю –­ искали порыв, но, видимо, так и не нашли. Я звонила в управляющую кампанию, мне пояснили, что газовщики отчитались заместителю мэра и к концу пятницы все будет сделано. Я считаю, что это аварийная ситуация и в таких условиях надо работать и днем, и ночью. Но технику пригнали только сегодня и начали земляные работы».

В компании «Амургаз» журналисту Амур.инфо пояснили, что о взрыве в диспетчерскую сообщили работники АКС, которые чистили колодец. Что именно стало причиной аварии, газовики не знают.

«Когда заявка поступила, мы начали проверять, – объяснил генеральный директор компании Николай Устиновский. – Открытой утечки газа мы не нашли. Когда начали прессовать газопровод, у нас показало падение давления. Сразу было принято решение об отключении домов для обеспечения безопасности, потому что мы не знаем, куда газ уходит».

Работники газовой службы начали искать утечку в районе конденсатосборника. Как пояснили в «Амургазе, вручную земляные работы они ведут в соответствии с техникой безопасности. А техника, которая приехала 13 марта, принадлежит «Амурским коммунальным сетям». Коммунальщики приехали уже по заявке газовой службы.

«До наших сетей мы докопались, но ситуацию осложнила вода, которая стала поступать в котлован, – рассказал директор "Амургаза". – Судя по всему, это канализационные стоки, возможно, прохудился коллектор, я не знаю. Мы обратились в АКС. С нашей стороны сейчас работы приостановились, пока не ликвидируют эту утечку воды. Работы затягиваются, но не по нашей вине. Мы не можем работать в воде, это чревато последствиями. К тому же газовые работы ведутся только в светлое время суток. В АКС нам обещали, что во второй половине дня мы сможет что то уже делать. Если будет светло, продолжим работу, ну и завтра однозначно».

В «Амурских коммунальных сетях» сообщили, что порыва как такового у них не обнаружено.

«Сейчас наши рабочие выехали для оценки ситуации и разрабатывают котлован, чтобы наверняка узнать, откуда поступает вода, – пояснили в пресс-службе АКС. – Возможно, это грунтовые воды. Если это подтвердится, то от нас вообще ничего не зависит. Мы отвечаем за конкретные трубопроводы. Если обнаружится, что порыв все-таки у нас, мы будем его ликвидировать».

Кто в конечном итоге должен будет устранять проблемы с поступлением воды в котлован, станет известно после того, как установят источник подтопления. Тем временем жители дома 42 на Театральной сообщили, что в доме днем возникали перебои с электроснабжением. Жильцы подозревают, что при земляных работах был поврежден силовой кабель.