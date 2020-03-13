В Благовещенске приступили к берегоукреплению реки Зеи (видео)

В областной столице приступили к берегоукреплению территории реки Зеи, на участке между улицей Октябрьской и судостроительным заводом. Его протяженность – 1,76 километра.

Стройплощадку огородили, на месте работает спецтехника. Работы стартовали в конце ноября прошлого года. Подрядчик – общество с ограниченной ответственностью «Надежда». Как сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска, согласно проектной документации, подрядчику необходимо выполнить подпорную стенку из сборных железобетонных элементов, монтаж коллектора ливневой канализации, благоустройство прилегающей территории. Уже выполнены подготовительные работы, ограждение строительной площадки, ведется изготовление сборных железобетонных конструкций и элементов, завоз строительных материалов, устройство бытового городка. Муниципальный контракт заключен на сумму 384,313 миллиона рублей. По графику работы должны завершиться до декабря 2021 года.

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Виктория Сытенко