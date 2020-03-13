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сегодня, 16:59 4

Организатор концерта RASA: на концерте прозвучат все запланированные песни

Организатор концерта RASA: на концерте прозвучат все запланированные песни
Фото: instagram.com/dasha.rasa

Организатор концерта в Благовещенске популярной группы RASA прокомментировал информацию уполномоченного по правам детей Амурской области о запрете прокуратуры не исполнять во время выступления 4 песни. По словам Сергея Зайцева, эти песни изначально не были включены в репертуар гастролей в областном центре Приамурья.

«Прокуратора провела проверку. Вынесли предписание, предупреждение, чтобы соблюдались права детей, чтобы не было ненормативной лексики, пропаганды алкоголя, наркотиков и всего подобного. На что мы ответили, что ничего такого и не планировалось. Песни с маркировкой 12+ или 18+ изначально не должны были исполнять. Бэк-вокал действительно переписывали специально для концерта в Благовещенске, но это было сделано еще до проверки прокуратуры, на этапе согласования репертуара для зрителей 6+. И как изначально был список из более чем 20 песен, он так и остался. Прозвучат все известные хиты группы, в том числе "Пчеловод", "Танцы под фонарем", "Витамин", "Фиолетово" и так далее», – заверил организатор концерта Сергей Зайцев.

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#концерты

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По предписанию прокуратуры группа RASA в Благовещенске не должна исполнять 4 песни
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Комментарии
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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Короче, общественники идете на общественные работы! Я бы так перевела этот посыл)))

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Благодаря благовещенским клоунам общественникам от нас снова запахло мочачей кошой...

  • бывалый

    бывалый
    27 минут назад

    Слава гопникам! Вечером дайте шестилеткам затянуться папироской и расскажите им матерный анекдот. Хватит нас контролировать!

  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    22 минуты назад

    Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот здесь беру ----https://nnna.ru/blogs

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