Организатор концерта RASA: на концерте прозвучат все запланированные песни

«Прокуратора провела проверку. Вынесли предписание, предупреждение, чтобы соблюдались права детей, чтобы не было ненормативной лексики, пропаганды алкоголя, наркотиков и всего подобного. На что мы ответили, что ничего такого и не планировалось. Песни с маркировкой 12+ или 18+ изначально не должны были исполнять. Бэк-вокал действительно переписывали специально для концерта в Благовещенске, но это было сделано еще до проверки прокуратуры, на этапе согласования репертуара для зрителей 6+. И как изначально был список из более чем 20 песен, он так и остался. Прозвучат все известные хиты группы, в том числе "Пчеловод", "Танцы под фонарем", "Витамин", "Фиолетово" и так далее», – заверил организатор концерта Сергей Зайцев.