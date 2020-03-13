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Амурчанки выступят с бизнес-стендапом на женском предпринимательском форуме

Амурчанки выступят с бизнес-стендапом на женском предпринимательском форуме
Фото: vestikavkaza.ru/

17 марта в Благовещенске состоится первый форум «Бизнес. Женский взгляд». Десятки бизнес-леди из разных уголков региона встретятся на одной площадке, чтобы обменяться опытом, а также прослушать полезные лекции от спикеров.

Мероприятие объединит лучших деловых женщин региона и начинающих предпринимательниц. Участниц ждет насыщенная программа: мастер-классы от топовых спикеров страны, интерактивная фотозона, создание бизнес-визиток для социальных сетей, бьюти-мастерская, интерактивный нетворкинг и многое другое.

В церемонии открытия примут участие первые лица Амурской области. А самые активные бизнес-леди региона выступят с бизнес-стендапом.

В процессе интерактивного нетворкинга «Мой бизнес – мои правила» участники обменяются опытом и совместно найдут содержательные решения для своего дела, которые презентуют в конце форума. Модератором выступит автор более 20 тренинговых программ, соавтор Школы фасилитации от «Деловой среды» Сбербанка, член международной ассоциации фасилитаторов IAF, член международной ассоциации процессуально-ориентированной психологии IAPOP, консультант по управлению, бизнес-тренер с 18-летним опытом Юрий Павленко.

Хэдлайнером станет креативный директор Первого канала, основатель и директор Школы Первого канала, ведущая радиопрограммы о телевидении «Телехранитель» («Эхо Москвы») Елена Афанасьева.

Елена является автором популярных романов, тренингов и курсов для EBU (European Broadcasting Union – Европейского Вещательного Союза), высшей школы экономики, бизнес-форумов «Территория роста», школы бизнеса «Деловая среда», продюсером более 30 популярных телепрограмм и сериалов, популярных блогов о ТВ и медиа, постоянным членом жюри российских и международных телевизионных премий (ТЭФИ, Rose D’Or и других).

Открытие женского бизнес-форума состоится в 10:00 в дизайн-среде «Платформа 258» (улица Северная, 258). Участие бесплатное, регистрация обязательна. Оставить заявку можно на сайте женскийфорум28.рф

Организатором выступил региональный центр оказания услуг «Мой бизнес». Форум реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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