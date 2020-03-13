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сегодня, 16:10 6

«В Калининграде люди добрее и довольны властью»: бывший благовещенец о самом дальнем российском городе

«В Калининграде люди добрее и довольны властью»: бывший благовещенец о самом дальнем российском городе

Гостем программы «Простые вопросы» стал бывший телеоператор «Альфа-канала», а ныне житель Калининграда, работающий в том числе на спортивном канале «Матч ТВ», Евгений Налабордин. В 2012 году он решил покинуть Дальний Восток и переехать ближе к центру. Новым местом жительства выбрал Калининград. По словам Евгения, последние полтора года в этот город переезжает много дальневосточников.

«Почему я выбрал этот город? Потому что близость к Европе! У нас до Польши 40 километров, До Литвы, Беларуси недалеко. Чтобы съездить в Берлин, надо потратить 6 часов, почти как от Благовещенска до Хабаровска. За 4 тысячи рублей можно купить авиабилет и слетать в Барселону. А чтобы прилететь сюда, я потратил намного больше», – объясняет Евгений.

В интервью коснулись самой актуальной на сегодня темы – коронавирус. Сейчас в Калининграде официально зарегистрировано трое заболевших.

«Очень много у нас людей ходят в масках. В общественном транспорте все в масках. На улицах людей объективно стало меньше, стараются лишний раз не выходить из дома. А приехал в Благовещенск! Я, честно, сначала боялся сюда ехать, думаю, Китай рядом. Но в Благовещенске я увидел всего одного человека в маске, и это был китаец. Это было для меня неожиданно. Я прямо с аэропорта обратил внимание, что народ здесь в этом плане расслабленный, – делится своими впечатлениями Евгений. – А в Калининграде настоящая паника. У нас в каждом выпуске новостей обязательно есть новость про коронавирус. Мы очень много материалов делаем про коронавирус – как его лечить, как его избегать».

Кроме работы на местном телеканале, где он старший оператор, Евгений еще сотрудничает с федеральным спортивным каналом «Матч ТВ». Он работал на прямых трансляциях на чемпионате мира по футболу, который проходил в России.

«У Альфа-канала всегда была очень сильная телевизионная школа. Все альфовские ребята, которые вышли отсюда, они везде востребованы и считаются профессионалами. Для "Матч ТВ" я снимал футбол, хоккей, регби, биатлон, плавание», – рассказывает гость программы.

Что отличает калининградцев от амурчан и где жить дешевле, об этом в видео.

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#Простые вопросы #ТВ

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Комментарии
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  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    3 часа назад

    значит власть работает в тондеме с народом а у нас как то не заметно

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    тОндем... Егэ, егэ, что ж ты делаешь с нами...

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    и чем там хорошо. когда у финов отменили сухой закон. ничего там интересного нет. чем ближе жить к границам богатых государств тем хуже нам. поверьте 7 лет на границе с венгрией. чем лучше будут жить китайцы тем хуже для нас. Благовещенск станет еще более дорогим не только по жилью нои по всем остальным пунктам. и с колен нам точно не подняться тогда.

  • NK

    NK
    2 часа назад

    tankist btb, вы на карту-то взгляните :)

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Там видимо менталитет у народа не хохлятский. С хохлятскими корнями народа скорей всего сильно меньше, чем в Амурке

  • mm_Денис Шишкин

    mm_Денис Шишкин
    21 минута назад

    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!У мужа теперь каменный СТОЯК, а я ТЕКУ от одного его взгляда!!! И секс по 3 часа...Вот почитайте как я этого добилась в моем блоге --- https://cuz.su/stblog

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