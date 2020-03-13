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13марта
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сегодня, 16:18 4

Амурские депутаты объяснили, почему поддержали поправки в Конституцию

Амурские депутаты объяснили, почему поддержали поправки в Конституцию
Фото: РИА Новости

Депутаты заксобрания Амурской области после внеочередной сессии, на которой были поддержаны поправки в Конституцию РФ, высказали свое мнение на этот счет. Народные избранники объяснили, почему считают правильным и необходимым вносить изменения в основной закон страны.

Александр Синьков, заместитель председателя заксобрания: «Закрепление в Конституции РФ запрета на отчуждение территорий – посыл иностранным государствам, которые считают возможным отсоединение Крыма, Калининграда и ряда других территорий. Это сигнал о недопустимости каких-либо действий в отношении государственной земли. Это очень важная поправка, особенно для Дальнего Востока в отношении Курильских островов.

Партия активно работала над поправками в регионах. Рабочая группа встречалась с главой государства, выверяла мельчайшие детали. И вот работа над поправками в Конституцию завершена. Финальный текст утвержден в Совете Федерации.

Конституция в новой редакции обретет сильную социальную направленность. В частности, поправки гарантируют, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, гарантируется индексация социальных пособий и иных социальных выплат, закрепляется обязательство государства осуществлять ежегодную индексацию размера пенсий. Но и это далеко не все! Очень важно, что увеличится роль и ответственность органов представительных власти, а для государственных чиновников введут ряд ограничений, в частности по иностранному гражданству».

Лариса Сорокина, председатель комитета заксобрания по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики: «Цель изменения Конституции – это повышение качества и уровня жизни населения страны. Это то, чего ждут наши жители. И мы действительно это видим в законе. Поправки имеют социальную направленность, расширяют демократизацию формирования власти, а также помогают укреплять суверенитет.

Изменения касаются дополнительных мер социальной защиты инвалидов, пенсионеров и семей с детьми, инициативы о снижении возраста, дающего право на назначение негосударственной пенсии и многого другого. Отражение этих норм в основном документе страны, а не только в Трудовом кодексе или, например, в законе о трудовом обеспечении, означают их безусловное исполнение в будущем. Считаю, что любые изменения, касающиеся Конституции, должны найти понимание в народе, должны быть согласованы и соответствовать его мнению».

Андрей Рудь, председатель комитета заксобрания по вопросам социальной политики: «Конституция будет дополнена очень важными положениями. Это и установление МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, и гарантии индексации пенсий и социальных выплат, приоритет семьи и детей как основы будущего России, защита института брака как союза мужчины и женщины, право на доступную и качественную медицинскую помощь. Серьёзные изменения затронут даже культуру – это закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Как человек, гражданин и председатель комитета законодательного собрания по вопросам социальной политики поддерживаю изменения в Конституцию Российской Федерации. Внесение изменений в Конституцию еще раз подтверждает, что Россия – социальное государство. Ряд поправок носит социальную направленность».

Евгений Тюхаев, председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту: «В основу инициатив легли тезисы, озвученные главой государства в Послании Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года. Большая часть поправок в Конституцию носит социальный характер – закрепляется МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, гражданам будет обеспечена адресная социальная поддержка, а семья и дети обозначены как приоритет государственной политики и так далее. Часть изменений в Конституцию закономерно направлена на укрепление суверенитета страны, на вопросы безопасности и государственного строительства».

Как сообщалось ранее, 12 марта амурские депутаты проголосовали за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Вопрос стал единственным в повестке внеочередного заседания законодательного собрания. По результатам голосования поправки были поддержаны большинством. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане страны примут окончательное решение по поправкам в Конституцию.

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#закон #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    7 минут назад

    а кто бы проголосовал против завтра были бы под карандаш взяты со слов....

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 минуты назад

    Лизоблюдство оно такое

  • мыжго

    мыжго
    2 минуты назад

    А ведь наверняка полный перечень поправок и текст к ним никто из них в глаза не видывал.

    Так что эти если и колеблются, то только вместе с линией своей буржуазной антинародной партии.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    12 секунд назад

    Все то о чем говорят в статье депутаты можно было сделать на законадательном уровне, а не вписывать это в конституцию. Это говорит о том, что депутаты не занимаются необходимой и нужной законатворческой деятельностью.

    А какие камни лежат под этим соусом все мы узнаем позже.

    Главное отчитаться и все работа сделана, нет здесь права на ошибку.

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