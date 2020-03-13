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сегодня, 16:03 0

Поклонники подозревают Леру Кудрявцеву в беременности

Поклонники подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Фото: instagram.com/leratv/?hl=ru

48-летняя Лера Кудрявцева показала новый снимок с отдыха в Дубае. Поклонники разглядели на нем изменившуюся фигуру телеведущей.

Лера Кудряцева уже несколько дней проводит отпуск в Эмиратах. На отдых известная телеведущая отправилась вместе с мамой. Ведущая не забывает о своих подписчиках и делится кадрами с отдыха. Однако последний снимок заставил фанатов обсуждать фигуру Леры.

Мало того что Кудрявцева показала фотографию, где на ней нет макияжа, так еще подписчики увидели округлившийся живот. Поклонники разделились на три лагеря. Некоторые посчитали, что телеведущая просто выбрала неудачный вариант. Другие отмечают, что женщина скрывает свою беременность, а у третьих появилась версия о том, что в отпуске Кудрявцева поправилась.

Кудрявцева не смогла пройти мимо комментаторов и на замечания о своей изменившейся фигуре ответила: «Вам на радость».

В публикации же телеведущая решила затронуть тему коронавируса. «Многие спрашивали про коронавирус в Дубае. Здесь он есть, конечно, тоже, около каждого отеля приборы с антисептиками, в отелях и моллах народу мало, но пока истерики нет. Если учесть с какой скоростью он распространяется, то, конечно, неприятно все это», – написала звезда.

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#шоу-бизнес

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