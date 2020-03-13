В Благовещенске сделают объезд из микрорайона в центр для минимизации пробок

Фото: Амур.инфо

С идеей обустроить альтернативную дорогу из микрорайона в центральную часть города в Амур.инфо обратился автомобилист Владимир. Он проехал по малопопулярной у водителей улице Нагорной и сообщил, что она может разгрузить как улицу Мухина, так и Калинина.

«Там есть два проезда: через Плодопитомник по горам и по Нагорной, которая потом переходит в Тепличную сразу за Василенко, – рассказал о маршруте Владимир. – Если ехать от Нагорной, 10, на бугор и направо, то дорога там в принципе хорошая, но она грунтовая. Нужен грейдер, нужна подсыпка. Это минимальные средства. И нужно указатели поставить, чтобы народ не потерялся – там много дачных участков».

По словам Владимира, на дорогу у него ушло 9 минут. От Нагорной, 10, есть возможность уехать через Плодопитомник, рассказывает он. Если эту дорогу закатать в асфальт, она разгрузит улицы Мухина и Калинина. «Она будет полезна жителям Солнечного микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза, Чигирей. А также тем, кто едет в город со стороны аэропорта, Игнатьева, Маркова, Бибикова. Я наблюдал ситуацию в Свободном, когда мост рухнул. Там открыли объездную дорогу, она была вообще убитая. Но ее сделали, насыпали. Было бы желание, и все это можно сделать», – уточнил автомобилист.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась в администрацию Благовещенска с просьбой рассказать о мерах, которые планируется предпринять для минимизации пробок. В том числе был предложен вариант объездных дорог. В мэрии прокомментировали, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку. Случится это к середине мая. Проезд приведут в порядок, чтобы автомобилисты могли использовать его как альтернативу для проезда между центром и микрорайоном. Работы планируют закончить до начала ремонта улицы Калинина.

«Руководством города и области была поставлена задача – найти альтернативный маршрут для проезда. Рассматривалось несколько вариантов. Во-первых, это перераспределение транспортных потоков по существующим магистралям: Калинина, Мухина, Театральная, Чайковского. Эти дороги отвечают всем правилам безопасности. Во-вторых, в качестве объездных путей могут быть использованы улицы в грунтовом исполнении. Например, мы исследовали маршрут по улице Артиллерийской – через базы. Однако там часть территории не подходит для движения транспорта. Второй маршрут – это улица Нагорная. Верхнюю ее часть обследовали специалисты администрации и ГИБДД. Принято решение использовать ее как альтернативную дорогу для проезда в город. Тогда мы сможем часть потока транспорта из Верхнеблаговещенского, Чигирей, микрорайона Солнечный, микрорайона Подсолнухи, района областной больницы пустить по этому маршруту», – сообщил первый заместитель мэра Олег Имамеев и добавил, что дорогу планируется привести в нормативное состояние в короткие сроки. Средства на эти цели уже есть.

«Улицу Нагорну там, где это необходимо, расширят до необходимых параметров, будут установлены дорожные знаки, обустроены допустимые радиусы поворотов, проведут отсыпку гравийным материалом. В дальнейшем дорога будет находиться на обслуживании ГСТК с регулярным проведением профилирования участка», – пояснил Имамеев.

Информагентство также спросило в городской ГАИ, есть ли возможность внести изменения в режим работы светофоров, например, увеличить продолжительность определенного сигнала для того, чтобы расширить пропускную способность потоков из микрорайона в центральную часть города. В ведомстве пояснили, что такие вопросы решаются только мэрией по согласованию с автоинспекцией, так как организацией движения занимается администрация, она же является собственником дорог. От мэрии ответа на этот вопрос не последовало.

Амур.инфо не раз писало о пробках, возникающих из-за временного перекрытия виадука на капитальный ремонт. Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. Поначалу движение по нему было ограничено частично, сейчас закрыто полностью.

Путепровод будут ремонтировать до октября 2020 года. На вопрос, почему так долго, если, к примеру, в 2015 году в Китае Саньюаньский мост разобрали и построили за 43 часа, а в 2016 году в Нидерландах тоннель под автострадой появился за два выходных, власти отвечают, что главная причина – нехватка квалифицированных специалистов-дорожников.