В школах Приамурья после ЧП в Свободном начались проверки с участием Росгвардии

В результате инцидента пострадали двое учеников средних классов. У мальчика было легкое ранение кожного покрова ноги, у девочки – след на коже. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Министерство образования и науки Амурской области проводит служебную проверку по факту случившегося в школе города Свободный. В частности, выясняются обстоятельства, повлекшие за собой инцидент. Действия руководства школы, которое незамедлительно уведомило полицию о произошедшем событии, считаем правильными», – прокомментировала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

По информации Амур.инфо, парень, оказавшийся в эпицентре событий, – сирота, его воспитывает бабушка. Школьник имеет положительные характеристики, он планировал работать в правоохранительных органах. Кроме того, парень спас двух человек при пожаре. За это его наградили медалью МЧС.

В ходе проверки уточнят, действительно ли инцидент со стрельбой произошел в здании школы.