«Железный человек», цирковое шоу и праздник в честь Крыма: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в Благовещенске ожидается множество культурных и спортивных мероприятий. Большой праздник состоится в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России. В этот день горожан ждут флешмоб, энкаунтер и зрелищные прыжки парашютистов с флагами.

Суббота, 14 марта

В 11:00 на Чигиринском водохранилище состоится торжественное открытие 5-го этапа открытого чемпионата Амурской области по автомобильному спорту, дисциплина: любительские ралли. (12+)

В Амурском областном театре кукол в 11:00 маленьким зрителям покажут сказку «Теремок». (0+)

В 12:00 в Амурском краеведческом музее пройдет праздник мороженого. Билет 150 рублей. (6+)

В 17:00 в большом зале ОКЦ начнется театрально-цирковое шоу «Человек-невидимка». (3+)

В Амурском областном театре драмы в 18:00 зрителей ждут на детективную комедию «Дура». (16+)

Воскресенье, 15 марта

На ледовой арене в «Островах» в 9:15 начнется весенний фестиваль юных фигуристов АРДЮФС ОО «Амурские рыси» Благовещенска «Первые шаги».

В 10:30 в ДК профсоюзов состоится открытый турнир «Весенний вальс-2020».

В Амурском областном театре кукол в 11:00 маленьким зрителям покажут сказку «Зимовье зверей». (0+)

На Чигиринском водохранилище состоится финал сезона – III этап открытого турнира Благовещенска по зимнему дрифту Winter Cup 2020. Специальный гость, а также судья соревнований – Максим Седых, 4-кратный чемпион RDS vostok, чемпион Drift Street Legal, победитель Winter Drift Battle в 2019 году. Начало квалификационных заездов – в 11:00. Начало парных заездов – в 12:30. (12+)

В 12:00 в театре драмы начнется сказка «Считаю до пяти». (0+) В 18:00 там же взрослых зрителей ждут на комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса». (16+)

В краеведческом музее с 12:00 начнется празднование Дня оленевода и охотника. Гости пройдут обряд очищения, услышат звучание древнего варгана в рок-обработке и узнают о необычных эвенкийских блюдах. Стоимость билетов: детский – 100 рублей, взрослый – 200 рублей. (0+)

В Амурской областной филармония в 15:00 состоится пpeмьepа новой пpoгpaммы циркa «Aп!». (0+)

В АОДНТ с 14:00 начнется празднование фестиваля «Крымская весна», в 15:00 – концерт духового оркестра Амурского колледжа искусств и культуры. Вход свободный. (6+) Также в программе флеш-моб под открытым небом, погружение в средневековую культуру с клубом исторической реконструкции «Ясень» и центром изучения истории для детей и молодежи «Летопись». В сквере развернут интерактивные зоны – «средневековый» тир, площадка для боев с мягким оружием, зона настольных средневековых игр для всех желающих.

Пройдет акция «Одно небо – одна страна». В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в небо над городом поднимется вертолет Ми-8 с благовещенскими спасателями на борту. На высоте 1 200 метров 9 опытных парашютистов выполнят прыжки с флагами России, Крыма, Амурской области и Благовещенска. Встретить парашютистов на земле благовещенцы смогут с южной стороны территории Общественно-культурного центра с 12:00 до 13:30.

В честь присоединения полуострова в городе пройдут и другие мероприятия на площади возле ОКЦ, в том числе энкаунтер и соревнования скейтеров.

В 18:00 в большом зале ОКЦ зрители увидят музыкальное шоу «Нотр-Дам де Пари». (6+)

Суббота и воскресенье, 14 и 15 марта

В столице Приамурья в 16-й раз пройдет уникальное зимнее троеборье «Железный человек». За это звание будут бороться спортсмены Благовещенска, Амурской области и городов Дальнего Востока. Участникам троеборья предстоит проплыть 25 метров, пробежать 200 метров и поднять гири весом от 16 до 32 килограммов. Зрелищное спортивное событие пройдет в субботу и воскресенье в 13:00 на реке Зее в Благовещенске в районе Амурской, 1. (6+)