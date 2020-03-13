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сегодня, 15:08 1

Благовещенцам представили второй дизайн-проект благоустройства территории у ТЦ «От и До»

Благовещенцам представили второй дизайн-проект благоустройства территории у ТЦ «От и До»
Фото: admblag.ru

В Благовещенске состоялось общественное обсуждение благоустройства территории у торгового центра «От и До». Работы проведут в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Центр развития территорий представил альтернативный дизайн-проект обновления этого участка.

Первый проект, разработало управление архитектуры и градостроительства и представило его общественности в феврале.

Представители Центра развития территорий предлагают выделить на площадке несколько зон. Например, зону отдыха со скамейками планируется разместить перед зданием филиала ОКЦ (бывшего кинотеатра «Харбин»). Здесь жители смогут отдохнуть и провести время в ожидании сеанса.

«Зона с открытым пешеходным фонтаном летом будет давать прохладу, привлекать детей и взрослых, зимой эту площадку мы сможем использовать под каток. Следующая зона – детская площадка. Предполагается, что мы расположим здесь большой игровой комплекс, где будут использованы природные материалы. Игровой комплекс будет предназначен в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Зону с качелями мы специально отделили от детской площадки, чтобы ребята проводили время на качелях, не мешая остальным прохожим», – рассказала Инна Бакина, представитель Центра развития территорий.

Авторы проекта предлагают создать дополнительные парковочные места со стороны улицы Кантемирова, а также за зданием филиала ОКЦ. У зоны с детской площадкой планируется расположить общественный туалет для удобства детей и их родителей.

«Следующая зона – место для торговых ларьков, где бы продавались мороженое, напитки, стрит-фуд. Еще одна зона – это электрозаправка. На данный момент в нашем городе есть только одна электрозаправка, которая находится на территории ОКЦ в центре города, мы предлагаем расположить такую и на площадке рядом с парковочной зоной», – пояснила Инна Бакина.

Во всех зонах предлагается установить фонари, чтобы на общественной территории не оставалось изолированных темных участков. Это поможет в решении вопросов вандализма и безопасности.

В Центре развития территорий планируют создать визуализацию предложенного проекта, затем материалы передадут в городское управление архитектуры и градостроительства для принятия решения. Благоустройство территории начнется после разработки проектно-сметной документации и проведения конкурса по выбору подрядчика, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

В 2019 году проводилось голосование по выбору общественной территории для благоустройства, и большинство голосов благовещенцы отдали за территорию сквера с фонтаном у торгового центра «От и До».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Уткий Гадёнок

    Уткий Гадёнок
    56 минут назад

    6 снизу - парковочные зоны. но ведь там жилой дом вдоль. Жители наверняка будут рады скоплению дымящих машин под окнами.А если поставите знак - парковка передом - дымить будут на скамейки.

    9 - электрозаправка - это хорошо, только она перегораживает подъезд к погрузо-разгрузочной зоне для Супермаркета. Собственно говоря, там этой зоны совсем нет.

    И вообще - больше похоже на детский рисунок - ни масштаба, ни привязки,ни соседних зданий и сооружений.

    Рисунок отправить в комнату матери и ребёнка на туалетную бумагу. Автора сей каракули - в школу переучиваться черчению.

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