Благовещенцам представили второй дизайн-проект благоустройства территории у ТЦ «От и До»

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В Благовещенске состоялось общественное обсуждение благоустройства территории у торгового центра «От и До». Работы проведут в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Центр развития территорий представил альтернативный дизайн-проект обновления этого участка.

Первый проект, разработало управление архитектуры и градостроительства и представило его общественности в феврале.

Представители Центра развития территорий предлагают выделить на площадке несколько зон. Например, зону отдыха со скамейками планируется разместить перед зданием филиала ОКЦ (бывшего кинотеатра «Харбин»). Здесь жители смогут отдохнуть и провести время в ожидании сеанса.

«Зона с открытым пешеходным фонтаном летом будет давать прохладу, привлекать детей и взрослых, зимой эту площадку мы сможем использовать под каток. Следующая зона – детская площадка. Предполагается, что мы расположим здесь большой игровой комплекс, где будут использованы природные материалы. Игровой комплекс будет предназначен в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Зону с качелями мы специально отделили от детской площадки, чтобы ребята проводили время на качелях, не мешая остальным прохожим», – рассказала Инна Бакина, представитель Центра развития территорий.

Авторы проекта предлагают создать дополнительные парковочные места со стороны улицы Кантемирова, а также за зданием филиала ОКЦ. У зоны с детской площадкой планируется расположить общественный туалет для удобства детей и их родителей.

«Следующая зона – место для торговых ларьков, где бы продавались мороженое, напитки, стрит-фуд. Еще одна зона – это электрозаправка. На данный момент в нашем городе есть только одна электрозаправка, которая находится на территории ОКЦ в центре города, мы предлагаем расположить такую и на площадке рядом с парковочной зоной», – пояснила Инна Бакина.

Во всех зонах предлагается установить фонари, чтобы на общественной территории не оставалось изолированных темных участков. Это поможет в решении вопросов вандализма и безопасности.

В Центре развития территорий планируют создать визуализацию предложенного проекта, затем материалы передадут в городское управление архитектуры и градостроительства для принятия решения. Благоустройство территории начнется после разработки проектно-сметной документации и проведения конкурса по выбору подрядчика, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

В 2019 году проводилось голосование по выбору общественной территории для благоустройства, и большинство голосов благовещенцы отдали за территорию сквера с фонтаном у торгового центра «От и До».