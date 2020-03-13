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Выиграл самый достойный: Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках в «Последнем герое»

Выиграл самый достойный: Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках в «Последнем герое»
Фото: instagram.com/lukerya/

Актриса из сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о съемках в «Последнем герое». Девушке не удалось дойти до финала проекта, так как ее выгнали в 5 эпизоде сезона.

В студии актриса рассказала о своих впечатлениях о проекте.

«Я думала, там обычные съемки, а потом мы все будем отдыхать в пятизвездочном отеле. На острове было все по-настоящему. Теперь я могу не чистить зубы 15 дней и гадить в море. Мы питались несколько дней одним рисом. На пятый день стали забывать, что делали две минуты назад. Без сахара, кофе и соли просто тупели», – высказалась звезда.

Как отметила актриса, она поняла, что на самом деле не бывает никаких депрессий, когда перед человеком стоит цель выжить. «Все рефлексии у людей от безделья. Теперь я это понимаю. У нас был самый плохой остров. Он очень мусорный. Самый крайний к Китайскому морю. Самое страшное испытание во время конкурсов? Разодрать тушу свиньи зубами. Чья команда больше оторвет, та и выиграла. Свинья при этом дико воняла», – поделилась воспоминаниями Лукерья.

По словам Ильяшенко, страшно, когда тебя ограничивают, что и происходило на проекте. «Многие из участников сидели на диетах и, вообще-то, привыкли к ним. Но одно дело, когда сам садишься на диету, а если тебя на нее садит посторонний человек, то это сковывает. Чувствуешь себя зависимым от внешних обстоятельств. На острове, конечно, нет никакой сексуальности и романов. Что касается победителя, то выиграл, на мой взгляд, самый достойный человек», – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Во втором сезоне нового «Последнего героя» 14 эпизодов. Сейчас на экраны вышло пять из них. О том, кто станет победителем, будет известно 9 мая 2020 года.

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#конкурсы #ТВ #шоу-бизнес

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