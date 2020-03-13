Количество заболевших коронавирусом в Хэйлунцзяне сокращается

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Количество заболевших COVID-19 в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки сократилось на 6 и составило 23 человека. Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом из больниц выписались 446 человек.

По данным Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, на 12 марта в Харбине в больницах остается 8 больных коронавирусом, в Суйхуа – 2, в Шуанъяшане –2, в Дацине –2, в Цицикаре – 2, в Муданьцзяне – 2, в Цитайхэ – 1, в Хэгане – 1, в Хэйхэ – 1, в Цитайхэ – 1 и 1 –в районе Большой Хинган. Состояние шести пациентов оценивается, как тяжелое.

Всего с начала эпидемии в провинции Хэйлунцзян насчитывается 482 больных. Количество летальных исходов не изменилось и по-прежнему составляет 13 человек. На 12 марта 167 граждан, контактировавших с заболевшими, оставались под наблюдением врачей. Всего 1 351 человек обращался в больницы провинции Хэйлунцзян с симптомами заболевания, похожими на коронавирус нового вида.

По сводным данным комитета, по Китаю на 13 марта насчитывается 14 896 заболевших коронавирусом (минус 24 за сутки), из них 4 257 находятся в тяжелом состоянии. Заболевания подозревается у 253 человек. 3 173 человека скончались, вылечились 62 917.

В Пекине за сутки выявлен один новый заболевший коронавирусом. Всего с начала вспышки заболевания зафиксировано 436 случаев, 342 человека излечились, 8 скончались.

В Шанхае за сутки выявлено два новых случая заболевания. Всего здесь зафиксировано 346 случаев заболевания, 321 человек вылечился, 3 скончались, сообщает портал Biang.