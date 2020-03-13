В Приамурье произошла авария с двумя КамАЗами и двумя иномарками (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места серьезного ДТП. Как написал инстаграм-паблик dtp_belogorsk, авария случилась на въезде в Белогорск. Информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области.

В ведомстве ИА «Амур.инфо» рассказали, что 13 марта в 10:45 на автодороге в Белогорском районе произошло ДТП, участниками которого стали два автомобиля КамАЗ, машины Mazda Demio и Hyundai. Один человек получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП Белогорск🆕 (@dtp_belogorsk) 12 Мар 2020 в 8:01 PDT

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев