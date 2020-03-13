Небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 марта

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14 марта в отдельных районах Амурской области будет идти небольшой снег. Ночью ветер подует с запада со скоростью 2-7, днём – с северо-запада, севера с усилением в порывах до 15-18 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит 16...21, в отдельных районах – до минус 31, по югу –13...18. Днем по югу ожидается 2...7, по северу – около 10 градусов мороза.

В Благовещенске ночью без осадков. Ветер с запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 13...15 градусов. Днем переменно облачно, небольшой снег. Скорость северо-западного ветра достигнет 5-10, в порывах 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 2...4 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.