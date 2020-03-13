Более 300 спортсменов Дальнего Востока приедут в Благовещенск на танцевальный турнир

В Благовещенске 24 мая состоится межрегиональный турнир «Кубок Эриданса 2020». Впервые его проведут на сцене ОКЦ. На соревнования съедутся более 300 танцоров в возрасте от 7 до 18 лет со всего Дальнего Востока.

Столицу Приамурья представят около 100 танцоров, в том числе порядка 50 юных спортсменов, которые впервые примут участие в соревнованиях такого высокого уровня.

Оценивать участников будут опытные судьи, приглашенные из разных дальневосточных городов. В первую очередь они будут обращать внимание на технику исполнения, а также музыкальность движений, хореографию и презентацию.

Изюминкой турнира станут выступления лучших дальневосточных пар, которые неоднократно становились призерами всероссийских и международных соревнований. В показательном шоу примут участие пять пар. Они продемонстрируют благовещенцам и гостям города самые яркие танцевальные номера.

Победители танцевальных состязаний получат дипломы, медали и кубки.

Стать зрителем масштабного танцевального мероприятия могут все желающие. Получить дополнительную информацию можно в кассах ОКЦ по телефонам: 370-226 и 376-419. Организаторы мероприятия — танцевально-спортивный клуб «Эриданс» и Общественно-культурный центр, сообщает мэрия Благовещенска.